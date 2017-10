Le président catalan destitué prêt à jouer le jeu des élections anticipées

Je veux un engagement clair de la part de l'État [espagnol]. L'État respectera-t-il des résultats qui pourraient donner une majorité aux forces indépendantistes? Carles Puigdemont, président destitué de la Catalogne

Carles Puigdemont, qui se considère toujours comme le « président légitime » de la Catalogne, a par ailleurs déclaré que les accusations de sédition, de rébellion et de malversation que Madrid entend porter contre lui et les membres de son cabinet sont infondées et animées par des motifs politiques.

Le leader indépendantiste se défend d'être venu en Belgique pour demander l'asile, disant y être davantage pour des questions de sécurité et de liberté. Il se dit d'ailleurs prêt à retourner en Catalogne s'il obtient des garanties sur ces aspects.

Le leader indépendantiste catalan a expliqué qu'il comptait rester à Bruxelles avec une partie de son gouvernement pour « expliquer au monde les défaillances démocratiques de l'État espagnol ».

Nous nous sommes déplacés à Bruxelles pour [mettre en évidence] les problèmes catalans au cœur institutionnel de l’Europe et dénoncer la politisation de la justice espagnole, l’absence d’impartialité et la volonté de poursuivre [en justice] des idées, pas les délits, pas les crimes, les idées. Carles Puigdemont, président destitué de la Catalogne

Selon Carles Puigdemont, son gouvernement se partagerait désormais entre la Belgique et la Catalogne. Les ministres qui demeureront à Barcelone, dont le vice-président Oriol Junqueras, « poursuivront leurs activités politiques en tant que ministres légitimes », a-t-il assuré.

Carles Puigdemont, qui a été destitué avec tout son gouvernement le week-end dernier par Madrid, s’est rendu en Belgique lundi avec son exécutif, alors qu’en Espagne la justice évalue la possibilité de le poursuivre, lui et l’ensemble de ses ministres catalans, pour sédition, rébellion et malversation.

Ces accusations pourraient valoir des années d’emprisonnement à Carles Puigdemont et ses ministres.

Le procureur général espagnol, Jose Manuel Maza, considère que « leurs décisions et actions prises au cours des deux dernières années ont produit une crise institutionnelle qui a abouti à la Déclaration unilatérale d'indépendance [de la Catalogne] au mépris total de notre Constitution ».

La déclaration d'indépendance catalane annulée par la justice espagnole

Pendant que le président catalan s’adressait aux médias en Belgique, en Espagne, un porte-parole de la Cour constitutionnelle annonçait l’annulation par le tribunal de la déclaration unilatérale d'indépendance adoptée vendredi par le Parlement de Catalogne.

La justice espagnole a également convoqué la présidente destituée du Parlement catalan, Carme Forcadell, devant la Cour suprême espagnole pour être inculpée après la déclaration d'indépendance de vendredi dernier.

Cinq autres membres du bureau des présidents du Parlement catalan ont aussi été convoqués par la justice. Ils seront entendus les 2 et 3 novembre, en présence de leurs avocats.

Le procureur général espagnol, Jose Manuel Maza Photo : Reuters/Susana Vera

La Garde civile espagnole perquisitionne dans les bureaux de la police catalane

Pendant ce temps, en Catalogne, la Garde civile espagnole a perquisitionné mardi matin au siège de la police catalane dans le cadre d'une enquête sur le référendum d'autodétermination du 1er octobre. Le plébiscite, qui avait été interdit par la justice espagnole, a eu lieu malgré tout et a donné lieu à des violences policières envers des électeurs qui désiraient exprimer leur droit de vote.

« Nous menons une inspection relative aux communications des Mossos d'Esquadra pendant la journée du référendum illégal du 1er octobre », a déclaré à l'Agence France-Presse un porte-parole de la Garde civile, précisant que des perquisitions étaient simultanément menées au siège de la police catalane à Sabadell, en Catalogne, et ailleurs.

Le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a décrété vendredi dernier la destitution du gouvernement indépendantiste catalan, la dissolution du Parlement catalan et la mise sous tutelle de la Catalogne à la suite d’une déclaration d’indépendance unilatérale du gouvernement catalan dirigé par Carles Puigdemont.

En Catalogne, le passage sous l'autorité espagnole de 200 000 fonctionnaires catalans s'est déroulé jusqu'ici sans heurts dans la région sous tutelle qui est désormais administrée par la vice-présidente du gouvernement de Madrid, Soraya Saenz de Santamaria.