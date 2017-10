Guy Ouellette veut s'expliquer aujourd'hui devant l'Assemblée nationale

Impossible cependant de savoir si M. Ouellette pourra bel et bien le faire : le président Jacques Chagnon devrait normalement rendre sa décision un peu après14 h, soit avant la période prévue pour les questions de cette nature.

S’il obtient l’autorisation de s’exprimer dans le Salon Bleu de l’Assemblée nationale, M. Ouellette bénéficiera de l’immunité parlementaire; il ne pourra donc pas être poursuivi pour quelque raison que ce soit.

M. Ouellette appuie sa demande sur l'article 71 du règlement de l'Assemblée nationale, qui stipule que « tout député peut, avec la permission du président, s’expliquer sur un fait qui, sans constituer une violation de droit ou de privilège, le concerne en tant que membre de l’Assemblée. »

Le député peut profiter de l'occasion pour « notamment, relever l’inexactitude du compte rendu de l’un de ses discours, nier des accusations portées contre lui dans une publication ou expliquer le sens de remarques qui ont été mal comprises. »

« Ses explications doivent être brèves et formulées de façon à ne susciter aucun débat », précise encore l'article 71.

Ce que l’on sait

Le député de Chomedey, un ex-policier autrefois en première ligne dans la lutte contre les motards criminels, a été arrêté mercredi dernier, par l’UPAC dans des circonstances nébuleuses.

Dans un communiqué publié jeudi, l’UPAC s’est contentée de dire qu’elle a procédé à une arrestation lors d’une enquête visant « de possibles infractions d'abus de confiance et d'entrave à la justice ».

Selon elle, cette arrestation « s’est avérée nécessaire » afin de « sécuriser des éléments de preuve » et empêcher que des infractions « continuent ou se répètent ». Elle n’a toutefois jamais nommé Guy Ouellette.

« La personne arrêtée ne peut être identifiée par l’UPAC, car il importe de souligner qu’aucune accusation n’a été déposée à ce stade-ci de l’enquête. Les actions d’hier ne constituent qu’une étape de l’enquête qui se poursuit », a indiqué l'UPAC.

L’Unité permanente anticorruption a aussi confirmé que « six mandats de perquisition » ont été effectués et qu’une « dizaine d'individus » ont aussi été rencontrés, mercredi, lors de cette même enquête.

Dans une entrevue accordée vendredi au 98,5 FM, mais diffusée lundi, M. Ouellette a confirmé qu’il a été arrêté mercredi pour abus de confiance, entrave à la justice et de complot. Il a nié avoir quoi que ce soit à se reprocher.

Le Parti libéral a depuis annoncé que M. Ouellette s'est retiré de son caucus « jusqu'à ce que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) se prononce sur les suites de son arrestation ».

Dans la foulée, il a perdu son titre de président de la commission des institutions de l'Assemblée nationale, un poste qui revient à un député du parti au pouvoir.

Ce que nous avons appris

Selon nos informations, l’opération de l’UPAC menée la semaine dernière est en lien avec des fuites d’informations liées à l'enquête Mâchurer, qui porte sur le financement du Parti libéral du Québec. Ces informations ont été publiées ce printemps par le bureau d’enquête de Québecor Media.

Deux policiers étaient d’ailleurs visés par les mandats de perquisition exécutés par l’UPAC mercredi dernier. L’un d’eux est Richard Despatie, un ancien collègue de M. Ouellette à la Sûreté du Québec.

Selon des informations fournies à Radio-Canada par des proches de M. Ouellette, M. Ouellette a été arrêté après avoir été piégé par un policier de l’UPAC, participant à ces perquisitions.

Ce policier aurait utilisé le téléphone saisi à M. Despatie et l'aurait utilisé pour envoyer un message texte à Guy Ouellette. Ce texto indiquait que M. Despatie était sur le point de « déballer son sac » au quotidien La Presse et qu'il devait voir Guy Ouellette au préalable.

C'est donc en croyant que le message provenait de cet ancien collègue que M. Ouellette s'est rendu au lieu de la rencontre. Arrivé à cet endroit, il a plutôt été arrêté par les policiers présents.

Les policiers ont ensuite interrogé Guy Ouellette et ont saisi son téléphone cellulaire. Pendant l'interrogatoire, on lui a montré des photos de filature dont il a fait l'objet.

Dans l’entrevue accordée vendredi au 98,5 FM, M. Ouellette a affirmé qu’il s’est fait tendre un piège par l’UPAC.

Ce que Guy Ouellette allègue

Dans cette même entrevue, la seule qu'il a accordée depuis son arrestation, M. Ouellette a accusé l'UPAC et son patron Robert Lafrenière de chercher à le « museler » afin qu'il ne « puisse pas donner [sa] version, ou informer la population de toutes les manœuvres d’intimidation » qu'elle déploierait.

Guy Ouellette a notamment affirmé que le patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, a « forcé le gouvernement » à lui confier un second mandat de cinq ans à la tête de l'organisation en 2016, lorsque les policiers ont procédé à l'arrestation des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté le jour même du dépôt du budget.

« Ce renouvellement a été fait dans l’intimidation du gouvernement. C’est-à-dire que le commissaire [à] la lutte anticorruption a indisposé le gouvernement de telle façon qu’on a dû procéder à son renouvellement. […] Par ses actions, par les actions la journée du budget, par une pression au niveau des différentes activités, qui a mis tout le monde inconfortable de ne pas le renouveler », a-t-il dit.

Selon lui, le « même phénomène » est en cause à l'heure actuelle, dans la mesure où la commission des institutions, qu'il présidait jusqu'à son arrestation, se penche sur le projet de loi 107, qui vise à accorder plus de pouvoirs et d’indépendance à l’UPAC et au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Or, Guy Ouellette ne cache pas être d'avis qu'avec ce projet de loi l'UPAC sera encore moins redevable aux parlementaires qu'à l'heure actuelle. Il milite d'ailleurs pour que l'UPAC soit assujettie à une norme ISO anticorruption. « Elle ne veut pas, c'est beaucoup trop contraignant » pour elle, argue-t-il.

« On a voulu m’écarter. Je suis le seul obstacle - comme président de la commission des institutions [il n'a plus cette fonction aujourd'hui, NDLR], et par le travail que je fais pour les citoyens du Québec -, dans le cheminement de l’adoption qui va faire de l’Unité anticorruption un corps de police. »

M. Ouellette a aussi profité de cette entrevue pour démentir formellement avoir donné de l'information à des médias.

Dans une entrevue accordée à Québecor Media, une ex-analyste du ministère des Transports, Annie Trudel, a par ailleurs soutenu que Guy Ouellette s'apprêtait à dénoncer un stratagème impliquant l’UPAC, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et une firme de consultants dans le cadre du processus de certification que pilote l’AMF pour autoriser des firmes à soumissionner pour les plus importants contrats publics.

Ces allégations, qui n'ont pas été vérifiées par Radio-Canada, ont été vivement démenties par l'AMF. L'UPAC ne les a pas commentées.

Réagissant à ces informations en fin de journée lundi, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a nié que le gouvernement a reconduit le mandat de M. Lafrenière pour cinq ans sous la contrainte.

Il a cependant fait savoir que le gouvernement cherche à bonifier le projet de loi 107 visant à améliorer la reddition de comptes de l'UPAC actuellement prévu par le projet de loi 107.

Québec a également demandé à la vérificatrice générale de se pencher sur le stratagème allégué par Mme Trudel.