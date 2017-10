MoiAussi : la présidente de l'Université de Regina, victime de harcèlement

La fin de semaine dernière, elle a rédigé une chronique dans un journal où elle a parlé de ses propres expériences de harcèlement sexuel.

Elle dit que les incidents se sont déroulés depuis l'âge de 14 ans et se sont poursuivis jusqu'à il y a quatre ans. Elle n'en avait jamais parlé publiquement auparavant, mais dit avoir été inspirée par la campagne #MoiAussi sur les médias sociaux.

Elle raconte qu'elle a récemment participé à une conférence aux États-Unis quand un homme plus vieux qu'elle venant du Dakota du Nord a commencé à lui parler et a ensuite procédé à des attouchements.

Elle s'est ensuite déplacée, mais l'homme l'a suivie et l'a encore touchée de façon inappropriée, dit-elle.