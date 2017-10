Le Canadien se paie un festin offensif à Ottawa

Les hommes de Claude Julien ont signé une deuxième victoire de suite, une première cette saison, et ont amassé au moins cinq buts pour la troisième fois à leurs quatre dernières rencontres.

La seule tache au dossier dans cet intervalle remonte à jeudi dernier lorsque Jonathan Quick et les Kings de Los Angeles (9-1-1) ont blanchi le Tricolore 4-0, malgré 40 tirs au but.

C'est par ailleurs la première fois depuis le 11 janvier 2017 à Winnipeg que le Canadien enregistre au moins sept buts dans un match. Les quatre filets marqués au premier vingt représentent aussi une première pour la troupe montréalaise depuis le 12 mars.

Outre Hudon, Max Pacioretty, Artturi Lehkonen, Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher ont également déjoué Craig Anderson, qui a fait face à 15 tirs et subi un 4e revers d'affilée face au Canadien.

En début de troisième, le vétéran gardien a laissé sa place à l'ex-Tricolore Mike Condon, qui a cédé devant Tomas Plekanec et contre Lehkonen. Quatorze frappes ont été dirigées vers Condon.

Shea Weber a amassé trois mentions d'aide, tandis que Plekanec et Gallagher ont ajouté une passe chacun à leur récolte.

Mandaté pour défendre la forteresse du Tricolore, Al Montoya a bloqué 25 rondelles et signé son premier triomphe de la campagne, à sa troisième sortie en 2017-2018.

Tom Pyatt, un autre ancien du Canadien, a déjoué sa vigilance après seulement 21 secondes de jeu.

Ryan Dzingel, également au premier vingt, et Christopher DiDomenico, au deuxième engagement, ont également fait vibrer les cordages pour la troupe de Guy Boucher. Deux des trois buts des Sénateurs ont été inscrits lors d'un avantage numérique.

En plus de mettre fin au mois d'octobre sur une note positive, le Canadien amorce du bon pied une séquence de quatre duels en six soirs à l'étranger.

Le Canadien a repris la route de Montréal après le match et s'envolera mercredi vers le Minnesota pour un affrontement contre le Wild, jeudi soir.

Le Tricolore complétera ce périple en se rendant à Winnipeg, samedi soir, puis à Chicago, le lendemain.