Hydro-Québec ouvre les évacuateurs de crue de la Côte-Nord

En fin de semaine, beaucoup de Nord-Côtiers ont remarqué qu'Hydro-Québec déversait l'eau contenue dans certains de ses réservoirs. Depuis jeudi, tour à tour, les évacuateurs de crue des ouvrages situés sur les rivières Bersimis, Manicouagan, aux Outardes et Toulnustouc ont été ouverts.

C'est la première fois qu'Hydro-Québec déverse autant d'eau d'un seul coup dans la région. Ce sont d'importantes réserves d'énergie qu'elle doit laisser aller pour préserver l'intégrité de ses barrages.

La conseillère aux relations avec le milieu d'Hydro-Québec, Cathy Hamel, soutient qu'il y a deux façons pour gérer les forts apports en eau : « On doit soit les turbiner, donc produire de l'électricité, ou les laisser aller par le déversoir, par l'évacuateur de crue. »

Étant donné la situation actuelle : on est à l'automne, il fait froid, mais pas assez froid pour chauffer beaucoup ni assez chaud pour climatiser. On est donc dans un creux de charge et la demande n'est pas au rendez-vous. Cathy Hamel, conseillère aux relations avec le milieu à Hydro-Québec

Plusieurs réservoirs touchés

Seuls les barrages Outardes-3 et Outardes-4 n'ont pas fait l'objet de déversement pour l'instant. Le niveau d'eau qu'ils contiennent est constamment surveillé par Hydro-Québec.