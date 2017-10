Inconduites sexuelles aux bases militaires de Gagetown et de Valcartier

Le dernier cas est celui du colonel Jean-François Duval, maintenant basé à Kingston en Ontario, qui fait face à deux accusations d'agressions sexuelles et à un chef d'accusation d'attentat à la pudeur.

Les accusations contre Jean-François Duval impliquent cinq autres membres des forces armées canadiennes et auraient eu lieu dans les bases militaires de Valcartier, près de Québec, et de Gagetown au Nouveau-Brunswick.

La série d'incidents allégués a eu lieu entre janvier 2005 et décembre 2014.

En plus des accusations criminelles, il est également accusé de deux chefs de conduite scandaleuse et trois chefs de préjudice au bon ordre et à la discipline.

Toutefois, ce sont des accusations administratives en vertu de la Loi sur la défense nationale.

Le chef de la section d'enquête de l'armée a déclaré que les accusations véhiculaient un message important sur l'inconduite sexuelle.

« Le grade de l'accusé ne joue aucun rôle dans l'enquête », a déclaré le lieutenant-colonel. Kevin Cadman, commandant du Service national des enquêtes des Forces canadiennes.

« Nous respectons le processus judiciaire et faisons une enquête approfondie sur toutes les agressions sexuelles signalées en recueillant les faits, en analysant les preuves et, le cas échéant, en établissant les accusations applicables. »

Peu de verdicts de culpabilité

Plus tôt ce mois-ci, CBC a rapporté que moins d'un quart des accusations d'agression sexuelle militaire entre 2014 et 2017 qui ont été portées devant les cours martiales ont abouti à un verdict de culpabilité.

La plupart du temps, les accusés sont reconnus coupables d'accusations administratives moins graves.

Le taux de condamnation du système de justice militaire au cours de cette période était inférieur à celui du système civil, qui a enregistré des verdicts de culpabilité dans un peu moins de la moitié des cas.

Le directeur des poursuites militaires, le colonel Bruce MacGregor, a déclaré que la mesure du nombre de verdicts de culpabilité et de non-culpabilité ne constitue pas une mesure appropriée de l'efficacité d'un système de justice.

Le colonel Bruce MacGregor, directeur des poursuites militaires. Photo : Radio-Canada

Il a également souligné que les accusations administratives, qui limitent les carrières, sont importantes pour demander des comptes à un délinquant.

« Qu'il s'agisse d'une agression sexuelle ou d'une conduite scandaleuse, c'est toujours là », a déclaré MacGregor à CBC News la semaine dernière.

Il a noté que la moindre accusation exige que les détails du crime soient lus dans le dossier public : « Il n'y a pas de dissimulation de l'action qui a eu lieu . »

L'armée a déclaré lundi que Jean-François Duval avait été relevé de ses fonctions pour le moment.