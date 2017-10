La vérificatrice générale se penchera sur certaines pratiques de l'AMF et de l'UPAC

Le gouvernement a également annoncé la mise sur pied d'une autorité des marchés publics.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, et le ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics, Robert Poëti, en ont fait l'annonce lundi après-midi à Montréal, dans la foulée des allégations de l'ex-analyste du ministère des Transports, Annie Trudel.

Mme Trudel a affirmé au bureau d’enquête de Québecor Media, que le député libéral Guy Ouellette s’apprêtait en outre, avant d'être arrêté, à dévoiler un stratagème malhonnête impliquant l’UPAC, l’AMF et une firme de consultants dans le cadre du processus de certification que pilote l’AMF pour autoriser des firmes à soumissionner pour les plus importants contrats publics.

Annie Trudel affirme que c'est elle qui a débusqué le stratagème en question, et qu'elle en a informé Guy Ouellette et deux autres députés québécois, qu'elle n'identifie pas.

Elle soutient aussi avoir été mise « en état d'arrestation pendant une quinzaine de minutes pour destruction de preuve » mercredi dernier, soit le jour où M. Ouellette a été arrêté et interrogé par des policiers de l'UPAC.

Les allégations de Mme Trudel n'ont pas été vérifiées par Radio-Canada.

L’AMF a démenti les allégations de Mme Trudel en matinée.

Le ministre Coiteux a pour sa part qualifié les allégations de « graves », et estime que la confiance du public dans les institutions a été « mise à rude épreuve » aujourd’hui.

Un « mécanisme clair de reddition de comptes »

Le ministre Coiteux a indiqué désirer instaurer un mécanisme de reddition de comptes « pour assurer la confiance de la population » envers le travail effectué par l’UPAC.

Il dit vouloir prendre son temps pour « bien faire les choses et pour bonifier » le projet de loi 107, qui vise notamment à accroître la compétence et l’indépendance de l’UPAC.