Fatigué par la routine? Stimulez votre cortex cingulaire postérieur!

Un texte d'Alain Labelle

Le neuroscientifique Michael Platt, de l’Université de la Pennsylvanie, et des collègues des universités Duke et Yale expliquent que le cortex cingulaire postérieur des animaux, y compris celui des humains, a un rôle à jouer dans la motivation à modifier leurs comportements liés aux habitudes.

Ils ont découvert que les neurones situés dans ce cortex augmentent le nombre de décharges qui atteignent un pic immédiatement avant qu’un comportement divergent ne survienne.

Les circuits cérébraux qui nous permettent de nous concentrer sur une tâche, particulièrement ceux associés à la récompense, sont bien connus. Ils ont évolué très rapidement dans l’histoire de la vie sur cette planète. Michael Platt

Toutefois, la science en connaissait moins sur l’élément déclencheur dans le cerveau qui mène un individu à sortir de sa routine, surtout lorsque l’action est associée à un risque.

Briser la routine

Les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Neuron (en anglais) ont mené des expériences avec des macaques rhésus à la recherche de nourriture afin de mieux comprendre comment se produit ce déclic cérébral.

Dans ces deux expériences, les singes ont dû briser leurs routines pour explorer leur environnement à la recherche de quelque chose (de la nourriture) de mieux ailleurs. Platt et ses collègues ont enregistré l’activité des neurones dans le cortex cingulaire postérieur pour bien comprendre ce qui se passait dans le cerveau des singes.

Ils ont constaté que l'activité neuronale s'y accumule jusqu' à ce qu'elle atteigne un point culminant. Mieux : ce pic est observé au moment où les animaux prennent la décision de changer de cap.

Les neuroscientifiques estiment que leurs observations constituent des preuves corrélatives concrètes montrant que cette augmentation de l’activité cérébrale mène à une pensée et à une action divergentes.

Si je mettais une électrode sur cette région et que je la stimulais, je romprais avec la routine et deviendrais plus exploratoire... Michael Platt

« De l’autre côté, si je baissais l’activité (dans cette région), l’opposé serait observé. Je me concentrerais plus sur une seule option et ne ferais peut-être jamais de changement », ajoute Michael Platt.

Cette découverte pourrait avoir des retombées dans plusieurs domaines allant de la psychologie au marketing.

Par exemple, des techniques qui activent directement le cortex cingulaire postérieur comme la stimulation cérébrale ou des jeux qui favorisent la distraction, en particulier dans les situations qui ne permettent pas la formation d'une routine, peuvent mener à plus de créativité.