Le producteur du festival d’humour de Montreux s’intéresse à Juste pour rire

« Nous aimerions faire du nouveau Juste pour rire une entité dont tous seront fiers, autant pour les artistes que le personnel, les fournisseurs et tous les intervenants futurs, à l'image de ce que fait déjà son pendant anglophone Just for Laughs », a indiqué lundi le propriétaire de GF Productions, Grégoire Furrer, par voie de communiqué.

Celui-ci n'était pas disponible pour accorder des entrevues téléphoniques.

Visé par des allégations d’agression et d’inconduite sexuelle, Gilbert Rozon, qui a fondé Juste pour rire en 1983, a décidé de se départir de ses actions.

Neuf femmes ont révélé au quotidien Le Devoir et à la station de radio 98,5 FM avoir été harcelées ou agressées par le fondateur de Juste pour rire.

La comédienne Patricia Tulasne a raconté à Radio-Canada qu’elle avait été agressée sexuellement par le producteur en 1994.

Mme Tulasne ainsi que l'animatrice et productrice Julie Snyder et l'animatrice Pénélope McQuade ont porté plainte à la police contre l'homme âgé de 63 ans.

Le Groupe Juste pour rire a confié à la firme RBC Marchés des Capitaux le mandat de trouver des acheteurs pour la vente de ses actions.

Une porte vers le marché international

GF Productions produit depuis 28 ans le Montreux Comedy Festival, qui, selon l'entreprise, compte 20 millions de téléspectateurs en Europe. Le groupe est présent en France, en Suisse, en Belgique ainsi qu'en Afrique.

Selon son propriétaire, Grégoire Furrer, un partenaire québécois permettra de conserver au Québec les racines de Juste pour rire « pour les propulser vers l'international ».

« Nous programmons déjà des dizaines d'artistes québécois en Europe avec qui nous souhaitons grandir, a-t-il souligné.

Notre proposition de rachat permettrait aux humoristes du Québec de s'exporter encore plus à l'international, et aux humoristes européens de découvrir le Québec. Grégoire Furrer, propriétaire de GF Productions

Intérêt québécois

Au cours des dernières semaines, d'autres acheteurs potentiels ont également manifesté leur intérêt pour Juste pour rire.

Établie à Québec et fondée par Sylvain Parent-Bédard, ComediHa! a notamment affirmé qu'elle analysait la possibilité d'acquérir Juste pour rire en plus d'étudier des scénarios afin que le groupe puisse poursuivre ses activités.

« Il est essentiel que les actifs de Juste pour rire demeurent au Québec, avait indiqué l'entreprise. Dans cette optique, nous avons signifié à la direction du Groupe Juste pour rire notre intérêt d'en faire l'acquisition. »

L'entrepreneur et ancien Dragon François Lambert a également signifié son intérêt au quotidien Le Soleil.