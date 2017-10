Ils veulent vivre comme des Russes du 17e siècle en Alberta

Un texte deLaurence Martin

Il suffit d’attendre quelques minutes au coeur de Plamondon, un hameau d'environ 350 habitants, pour les apercevoir : ces femmes, vêtues de longues robes colorées, qui entrent et sortent des magasins, à la fois discrètes mais tellement visibles. Une évocation de la vieille Russie dans la prairie canadienne.

Fenya Kuznetsov travaille dans la boutique où les « Russes », comme on les appelle ici, viennent acheter tissus et dentelles pour se confectionner leurs plus beaux ensembles.

« Nos grands-mères aiment bien les motifs fleuris », explique-t-elle, alors que les jeunes femmes préfèrent les tissus brillants. « Les bijoux en or rose sont aussi très populaires en ce moment. »

Les « foulards pour l'église » Photo : Radio-Canada/Emilio Avalos

Sur leurs cheveux, les femmes portent souvent un foulard, un shashmura.

« Quand une femme se marie, on lui met ce bandeau sur la tête. [...] Certaines femmes l'enlèvent la nuit, mais moi, je me sens plus en sécurité quand je le porte », ajoute Fenya Kuznetsov.

Fenya Kuznetsov dans le magasin où elle travaille. Certains vieux-croyants viennent de l'Oregon et de l'Alaska pour s'acheter du tissu ici. Photo : Radio-Canada/Emilio Avalos

La jeune femme, âgée de 19 ans, s'est mariée il y a près de 9 mois.

Je connais mon mari depuis que j'ai 11 ans. [...] Avant notre mariage, on pouvait s'embrasser, mais le reste, ce n'était pas vraiment permis. Fenya Kuznetsov

Les vieux-croyants doivent normalement se marier avec un membre de leur communauté religieuse, mais il faut qu’il y ait au moins sept degrés de consanguinité entre les époux. Souvent, les « Russes » de Plamondon se rendent jusqu'en Alaska ou en Oregon pour trouver l’âme soeur parmi d’autres groupes de vieux-croyants.

Pourquoi des vieux-croyants?

Une des églises des vieux-croyants à Plamondon Photo : Radio-Canada/Laurence Martin

On qualifie ces chrétiens orthodoxes de « vieux » parce qu’ils ont refusé la modernisation de l'Église russe au 17e siècle.

En 1666, le patriarche de Moscou, Nikon, a instauré une série de réformes pour modifier les rites et les livres saints.

Ces réformes étaient inspirées de l’Ouest, de l’Occident. [...] Et les vieux-croyants les ont rejetées parce que, pour eux, le christianisme exige que les vieilles traditions soient maintenues. David Scheffel, professeur d’anthropologie à l’Université Thompson Rivers

Persécutés par le tsar puis par les Soviétiques, les vieux-croyants ont fui la Russie par milliers, après la révolution de 1917.

Ils ont d'abord trouvé refuge en Chine puis, quand Mao Tsé-Toung est arrivé au pouvoir, ils sont partis vers le Brésil, où la culture des terres s'est avérée difficile. Les vieux-croyants n'étaient pas habitués à un climat chaud.

Les vieux-croyants n'ont toujours pas accepté la modernisation de l'Église russe orthodoxe au 17e siècle. Ils se sont proclamés « gardiens des traditions ». Photo : AFP/Getty Images/MAXIM MARMUR

C’est finalement dans les années 60 et 70 que des centaines de familles se sont établies en Amérique du Nord : en Oregon, en Alaska et en Alberta.

Et pourquoi avoir choisi Plamondon, un village fondé par des francophones?

Ils cherchaient de bonnes terres agricoles, loin des villes pour qu'ils puissent pratiquer leur religion en retrait, loin du regard des autres. Pavel Reutov, vieux-croyant de Plamondon



Entre traditions et modernité

Avant d'arriver à Plamondon, la famille de Pavel Reutov a habité en Russie, en Chine et au Brésil. Photo : Radio-Canada/Laurence Martin

Encore aujourd'hui, certaines habitudes de vie des vieux-croyants sont copiées sur celles de leurs ancêtres : le jeûne le mercredi et le vendredi, l’interdiction de manger de la viande qui n’a pas été vidée de son sang, la lecture de vieux livres saints, les conversations en russe.

Le professeur d’anthropologie David Scheffel, qui a publié un livre sur les vieux-croyants de Plamondon au début des années 90, constate toutefois à quel point la communauté s’est ouverte sur le monde extérieur en quelques décennies.

Les frontières entre eux et nous sont moins présentes qu’avant. [...] Maintenant, plusieurs hommes possèdent des entreprises. Certains travaillent dans des magasins. David Scheffel , professeur d’anthropologie à l’Université Thompson Rivers

Il y a 30 ans, les familles d'origine russe n'auraient jamais accepté que des non-croyants entrent dans leur maison ou partagent leur vaisselle.

Les vieux-croyants cachaient leurs téléviseurs derrière leurs rideaux pour ne pas avoir l’air de « s’occidentaliser ». Maintenant, presque tout le monde a un cellulaire.

Le hameau de Plamondon compte environ 350 habitants. Il a été fondé en 1908 par Joseph Plamondon, un francophone. Photo : Radio-Canada/Emilio Avalos

Le rapport à l’éducation a beaucoup changé aussi. Léo Piquette a enseigné à l'École Plamondon School il y a 30 ans. Sur 25 élèves dans sa classe, 15 étaient des vieux-croyants.

Dans ce temps-là, certaines filles se mariaient à 14, 15 ans. J'ai même une employée qui s'est mariée à 13 ans. Léo Piquette, ancien enseignant, École Plamondon School

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et les élèves d'origine russe terminent leur secondaire. Certains vont même à l'université.

Pour combien de temps encore?

Pavel Reutov et son fils dans leur microbrasserie Fat Unicorn Brewery Photo : Radio-Canada/Emilio Avalos

Mais au fur et à mesure que les vieux-croyants, surtout les jeunes, s’ouvrent au monde moderne, la survie de cette communauté, qui a trouvé sa raison d’être dans le respect des traditions, n’est-elle pas menacée?

Pavel Reutov, un des hommes les plus riches de Plamondon, croit qu’il y a moyen de concilier son travail avec ses pratiques religieuses. Il est entrepreneur dans le secteur de la construction et a récemment ouvert une microbrasserie. Une démarche qui aurait été impensable quand ses parents, des fermiers, se sont installés en Alberta.

Dans notre religion, il y a 21 jours saints, où l’on doit fermer boutique, en plus des dimanches. [...] Mais comme je possède mon entreprise [de construction], je peux gérer mon horaire. C'est pour ça que j’ai choisi ce métier. Pavel Reutov

D’ailleurs, de nombreux vieux-croyants de Plamondon sont entrepreneurs.

Les premières familles de vieux-croyants à Plamondon, dans le nord de l'Alberta, travaillaient comme fermiers. Photo : Radio-Canada/Emilio Avalos

Pavel Reutov reconnaît toutefois qu'il est « de plus en plus difficile pour les vieux-croyants de maintenir leur culture ».

Leur langue, aussi. Même si l'école publique de Plamondon offre 35 minutes de cours de russe chaque jour, les jeunes parlent souvent anglais entre eux.

Reste que, pour Pavel Reutov, cette culture procure un immense sentiment d’appartenance et c’est peut-être sa plus grande force. « Nos grands-parents se sont tellement battus pour qu'on puisse pratiquer notre religion librement. On leur doit de ne pas abandonner », conclut-il.