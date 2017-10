Un juge bloque l'interdiction des transgenres dans l'armée américaine

M. Trump avait annoncé en août son intention d'annuler la politique adoptée en 2016 qui permettait aux soldats de l'armée américaine d'afficher ouvertement leur identité transgenre. Il avait affirmé qu'il ordonnerait un retour à la politique en vigueur avant juin 2016, en vertu de laquelle des soldats pouvaient être exclus des rangs à cause de leur identité de genre.

La juge de district Colleen Kollar-Kotelly a écrit lundi que les membres transgenres de l'armée qui ont intenté une poursuite pour contester ce changement allaient probablement remporter leur cause et a interdit à l'administration Trump de modifier la politique à ce sujet.

Au début de l’été, le secrétaire à la Défense américaine, Jim Mattis, avait retardé de six mois l’ouverture de l’armée américaine aux transgenres pour mieux évaluer l’impact de la politique adoptée sous Obama. Cette décision ne touchait cependant pas les transgenres déjà enrôlés dans l’armée. Le président Trump avait ensuite fermé officiellement la porte.

Pour justifier sa décision, il évoquait à l’époque que l’armée « doit se concentrer sur une victoire décisive et totale et ne peut supporter le fardeau des coûts médicaux énormes et les perturbations que des personnes transgenres dans l'armée entraîneraient ».

Selon Michel W. Drapeau, colonel à la retraite de l’armée canadienne et avocat spécialiste en droit militaire, cette justification n'avait aucun sens.

« Je pense que la seule explication plausible à cette annonce, c’est que tous les jours M. Trump semble vouloir défaire toutes les décisions prises par l’administration Obama », expliquait-il cet été au micro de Gravel le matin sur ICI Radio-Canada Première.