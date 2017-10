Ugo Fredette sera accusé du meurtre d’Yvon Lacasse cet après-midi

Ugo Fredette sera accusé formellement cet après-midi, au palais de justice de Saint-Jérôme, du meurtre non prémédité de l’homme de 71 ans survenu à la mi-septembre alors qu’Ugo Fredette était en fuite avec un enfant de six ans.

Le corps d’Yvon Lacasse avait été retrouvé le 20 septembre à Arundel, dans les Laurentides, après d’intenses recherches menées entre Lachute et Rouyn-Noranda. Fredette avait été arrêté en Ontario le 15 septembre au volant du véhicule de M. Lacasse en compagnie de l’enfant qui était sain et sauf.

Selon la police, le véhicule de M. Lacasse aurait été volé dans une halte routière de Lachute, un endroit où Ugo Fredette s’est arrêté pendant sa cavale.

Accusation de meurtre prémédité pour la mort de Véronique Barbe

Par ailleurs, la Couronne, qui avait déjà déposé des accusations de meurtre non prémédité contre Ugo Fredette pour l’assassinat de Mme Barbe, survenu le 14 septembre dans sa résidence de Saint-Eustache, profitera de l’audience pour transformer cette accusation en accusation de meurtre prémédité. Véronique Barbe était mère de quatre enfants.

Ugo Fredette avait été hospitalisé près d’une semaine au campus Civic de l’hôpital d’Ottawa après s’être infligé des blessures dans la cellule où il avait été placé en attendant son transfert au Québec.

Son avocat, Me Pierre Gauthier, avait alors confirmé que son client, connu pour son travail documentaire portant sur des meurtres et des disparitions non résolus, était apte à comparaître.