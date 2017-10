Un distributeur américain achète 10 % d’un producteur de cannabis canadien

L’entreprise américaine investit 245 millions de dollars au sein de l’entreprise et elle pourrait augmenter éventuellement sa participation.

« Cet investissement et cette collaboration sont conformes avec la stratégie à long terme de Constellation Brands, qui est d'identifier, de satisfaire et de devancer les changements dans les tendances de consommation et du marché tout en restant focalisé sur son marché principal des boissons alcoolisées », indique le communiqué de Constellation Brands.

La vente de cannabis sera légalisée au Canada à compter du 1er juillet prochain après avoir permis celle du cannabis médical. Bien que le marché canadien soit destiné à s’élargir dans un avenir rapproché, celui des États-Unis, à des fins récréatives, demeure limité à une minorité d’États.

Un marché en expansion

« Les dirigeants de Canopy Growth connaissent l'environnement légal, réglementaire et économique d'un marché en plein développement dont la consommation devrait devenir importante à l'avenir », a indiqué le président et directeur général de Constellation Brands, Rob Sands.

Fondé en 2014, Canopy Growth est l'un des acteurs principaux sur le marché du cannabis au Canada. Sa capitalisation boursière s’élève à 2 milliards de dollars et son chiffre d'affaires est de 49 millions.

Constellation Brands distribue notamment la bière Corona aux États-Unis. Son chiffre d’affaires s’élève à 7,5 milliards de dollars.