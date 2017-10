Rod Stewart en tournée au Canada en 2018

La tournée canadienne de l'artiste de 72 ans commencera à Toronto le 22 mars 2018, passera par Montréal le 26 mars, et par Québec le 27 mars. Elle se terminera le 10 avril à Vancouver.

En plus de ses différentes tournées, l'artiste britannique présente un spectacle en résidence à Las Vegas, Rod Stewart : The Hits, au Colosseum du Caesars Palace depuis 2011.

Le rockeur à la voix rauque, qui a connu le succès avec Maggie May, Da Ya Think I'm Sexy? et You Wear It Well, a reçu un hommage pour sa carrière musicale et sa contribution à des œuvres de charité en étant sacré chevalier par le prince William au palais de Buckingham en octobre 2016.

Rod Stewart a vendu environ 200 millions d’albums dans le monde et il a remporté de nombreux prix. Il a aussi été intronisé deux fois au Temple de la renommée du rock'n'roll.