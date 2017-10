Guy Ouellette dit que l'UPAC cherche à le « museler »

« Les événements de cette semaine m'amènent à penser que l’UPAC va tout faire pour me museler, museler un parlementaire, suite aux événements de cette semaine, pour que je ne puisse pas donner ma version, ou informer la population de toutes les manœuvres d’intimidation qui ont cours présentement par cette même unité », a-t-il indiqué lors de cette entrevue accordée à Bernard Drainville, qui a été diffusée lundi.

Selon l’animateur et ex-député, M. Ouellette et une ex-analyste du ministère des Transports, Annie Trudel, lui ont parlé vendredi dans les locaux du diffuseur Cogeco, où ils s'étaient réfugiés; ils ont raconté faire l’objet d’une filature policière, une information également diffusée lundi matin par le bureau d’enquête de Québecor Media.

Selon ce qu’a déclaré Mme Trudel à ce bureau d’enquête, Guy Ouellette s’apprêtait à dévoiler un stratagème malhonnête impliquant l’UPAC, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et une firme de consultants dans le cadre du processus de certification que pilote l’AMF pour autoriser des firmes à soumissionner pour les plus importants contrats publics.

La Loi sur les contrats des organismes publics, adoptée à la suite des révélations entendues à la commission Charbonneau, oblige toutes les entreprises qui veulent décrocher des contrats publics dépassant un certain seuil à obtenir une autorisation de l’AMF au préalable. Cette certification est nécessaire pour tout contrat ou sous-contrat du gouvernement du Québec qui a une valeur d'un million de dollars, ou de 5 millions si le projet est mené en vertu d’un partenariat public-privé. Il en va de même pour les entreprises qui souhaitent obtenir un contrat de plus de 100 000 $, ou un sous-contrat de plus de 25 000 $, pour des travaux de voirie, d’aqueduc ou d’égout de la Ville de Montréal.

Mme Trudel laisse entendre que l'AMF invite les entreprises à s'adresser à la firme de consultants en question, et que cela entraînerait des dépenses imprévues. Cela pourrait constituer de la collusion, affirme-t-elle, mais sans apporter de preuves tangibles de ce qu'elle avance, du moins publiquement.

Elle affirme que c'est elle qui a débusqué le stratagème en question, et qu'elle en a informé Guy Ouellette et deux autres députés québécois, qu'elle n'identifie pas.

Annie Trudel soutient aussi avoir été mise « en état d'arrestation pendant une quinzaine de minutes pour destruction de preuve » mercredi dernier, soit le jour où M. Ouellette a été arrêté et interrogé par des policiers de l'UPAC.

Annie Trudel, lors d'un témoignage livré en juin 2016 en commission parlementaire. Elle soutenait que le ministère des Transports lui mettait des bâtons dans les roues et l'empêchait de faire le travail de vérification que lui avait confié l'ex-ministre des Transports, Robert Poëti. Photo : Radio-Canada

Les allégations de Mme Trudel n'ont pas été vérifiées par Radio-Canada. Des démarches sont en cours auprès de l'AMF et de l'UPAC.

Selon nos informations, M. Ouellette avait l’intention d’interroger les responsables de l’AMF à ce sujet lors de leur passage devant la commission des institutions de l’Assemblée nationale cette semaine. Il aurait alors pu profiter de l’immunité dont jouissent les parlementaires.

M. Ouellette présidait la commission des institutions jusqu’à ce qu’il quitte le caucus libéral la semaine dernière, dans la foulée de son arrestation.

Davantage d'explications demandées

Interrogé sur ces nouveaux développements, le leader parlementaire du gouvernement libéral, Jean-Marc Fournier, a invité l'UPAC et le député Ouellette à s'expliquer davantage, et le plus rapidement possible. Des députés des autres partis lui ont d'ailleurs fait écho.

« Plus ça va, plus il y a de questions, et moins [il y a] de réponses. Alors je souhaite juste que tous les intervenants impliqués nous en donnent plus le plus tôt possible », a-t-il commenté en marge d'une visite d'usine de biotechnologie, lundi matin, à Montréal.

Je comprends bien qu’il y a bien des raisons qui peuvent motiver qu’on ne peut pas tout dire au début. Mais je pense bien que tous les acteurs doivent comprendre que le Québec entier souhaite qu’il y ait plus d’explications. Ça, ça me semble évident. Jean-Marc Fournier

« Tout ça mérite des explications, non seulement pour les parlementaires, mais pour l’ensemble de la population », a également convenu le leader parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, dans une entrevue accordée à RDI.

« Je crois Annie Trudel », a écrit sur Twitter le député de Québec solidaire Amir Khadir. « Avec les nouvelles de ce matin, l'UPAC doit s'expliquer. Difficile d'avoir confiance en l'UPAC en ce moment. »