Enquête russe : Paul Manafort inculpé de complot contre les États-Unis

M. Manafort est visé par 12 chefs d'inculpation - dont complot contre les États-Unis, blanchiment, fausses déclarations et omission de déclarations de comptes détenus à l'étranger, a indiqué le porte-parole du procureur spécial qui dirige l'enquête russe, Robert Mueller.

MM. Manafort et Gates devraient comparaître devant la justice au cours des prochaines heures.

La résidence de M. Manafort avait été perquisitionnée en juillet dernier par des agents à la recherche d'informations fiscales et bancaires. M. Manafort faisait déjà l’objet d’une enquête de longue date du FBI en lien avec ses relations avec l’Ukraine et son ancien président Viktor Ianoukovitch. Cette enquête a été intégrée à celle menée par le procureur spécial Robert Mueller.

Quant à M. Gates, il était le bras droit de M. Manafort et un acteur de premier plan au sein de la campagne de Donald Trump.

L'enquête sur la possible collusion entre la Russie et des proches de Donald Trump empoisonne la présidence du président Trump depuis son élection.

L'acte d’accusation de 31 pages ne contient toutefois aucune référence à la campagne présidentielle de Donald Trump. Il ne suggère pas non plus une quelconque collusion entre l’équipe Trump et le gouvernement russe dans le but d’influencer le résultat du scrutin.

Le président Trump a d'ailleurs déclaré sur Twitter que les accusations ne contenaient « AUCUNE COLLUSION ».

Manafort, le lobbyiste

Ce sont des activités non déclarées de lobbyiste et de consultant auprès de l’ancien président ukrainien prorusse Viktor Ianoukovitch qui sont principalement reprochées aux deux anciens membres de l’équipe de campagne du candidat républicain lors de la dernière présidentielle américaine.

Plus de 75 millions de dollars ont transité par des comptes dans des institutions extraterritoriales gérés par les deux hommes. Paul Manafort est accusé d’avoir blanchi à lui seul 18 millions de dollars.

En dépit d’accusations visant des actes posés en 2017, le président Trump affirme que les accusations portées contre Paul Manafort font référence à des événements antérieurs à sa collaboration avec lui lors de sa campagne présidentielle.

Le procureur spécial Robert Mueller, qui mène une enquête discrète, ne s'est jamais exprimé publiquement sur cette affaire.

Bien que la Maison-Blanche n'ait toujours pas commenté l'arrestation de MM. Manafort et Gates, le président Trump a martelé au cours des derniers jours, dans une série de messages sur Twitter, que la collusion entre son entourage et le Kremlin n'existe pas. Il a accusé les démocrates de mener une véritable chasse aux sorcières.

Lundi, sur Twitter, le président américain s'en est de nouveau pris à son ancienne rivale démocrate : « Pourquoi Hillary-la-crapule et les démocrates ne sont-ils pas visés????? »

Jamais deux sans trois

Un troisième conseiller de Donald Trump lors de sa campagne présidentielle a plaidé coupable à des accusations de fausses déclarations à des agents du FBI. George Papadopoulous, un avocat international spécialisé dans les ressources énergétiques.

Avec Manafort et Gates, Papadopoulous devient le troisième conseiller de la campagne présidentielle de Donald Trump à faire face à des accusations de nature criminelle dans cette enquête.

George Papadopoulos a notamment admis avoir rencontré un professeur russe afin d’obtenir de l’information compromettante au sujet de Hillary Clinton.

Originaire de Chicago, Papadopoulous, qui faisait partie de l’équipe de conseiller du candidat républicain en 2016, a reconnu sa culpabilité le 5 octobre dernier. L'acte d'accusation enver Papapdopoulous a été seulement dévoilé lundi.