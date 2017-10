Intempéries : des dizaines de milliers de foyers privés d’électricité au Québec

Plus de 187 500 foyers sont privés d'électricité au Québec où de puissantes rafales ont brisé des arbres, renversé des camions et causé des centaines de pannes dans la vallée du Saint-Laurent. Des rafales de 90 km/h accompagnées de fortes pluies sont attendues au cours de la journée au Québec et dans l'Est ontarien.