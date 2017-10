Un texte de Philippe de Montigny

Le député libéral d'Etobicoke-Centre, Yvan Baker, dit s’inspirer de la « loi zombie » adoptée dans la capitale hawaïenne plus tôt ce mois-ci. Honolulu impose maintenant des amendes allant jusqu’à 35 $ à ceux qui ont les yeux rivés sur leurs écrans lorsqu’ils traversent la rue.

Si le projet de loi est adopté, les piétons ne pourront plus utiliser leur téléphone en traversant la rue et le ministère des Transports devra lancer une campagne de sensibilisation tous les ans pour souligner les risques engendrés par des piétons et des automobilistes distraits.

Les experts nous disent que si vous êtes inattentif en traversant la rue, non seulement vous risquez de vous faire mal, mais vous pouvez mettre d’autres personnes en danger aussi. Yvan Baker, député d’Etobicoke-Centre

Yvan Baker, député d’Etobicoke-Centre Photo : Radio-Canada

L’an dernier, 42 piétons sont morts à Toronto. Bien qu'il soit difficile de savoir combien d’entre eux étaient distraits par leur appareil mobile, 2016 a tout de même été l’année la plus mortelle pour les piétons depuis 2002 (50 sont morts cette année-là).

C’est pourquoi le conseil municipal a voté en faveur d’une résolution l’an dernier demandant à la province d’amender le Code de la route pour rendre la pratique illégale.

Le gouvernement provincial a catégoriquement refusé. À l’époque, le ministre des Transports, Steven Del Duca, a affirmé qu'il s'agissait d'un problème important, mais que Toronto, comme toute autre municipalité, avait le pouvoir de mettre en place ses propres règlements.

Des amendes réclamées

Le policier Jeff Zammit dit voir tous les jours des gens marcher dans des rues achalandées sans regarder où ils vont. Il pense que le seul moyen de faire passer le message est de donner des contraventions salées.

C’est une bonne façon de dire "réveillez-vous" sinon vous allez payer pour votre inattention, soit avec une contravention ou un blessé à l’hôpital. Jeff Zammit, porte-parole du Service de police de Toronto

Angel Lavoie dit utiliser sa vision périphérique lorsqu’elle marche dans la rue en regardant son téléphone. Elle admet toutefois qu’elle changera fort probablement son comportement si la loi est adoptée.

Mais le projet de loi risque de mourir au feuilleton étant donné l'approche de l'élection provinciale. Yvan Baker encourage les Ontariens qui appuient cette idée à envoyer un message à leur député, au ministre des Transports, à la première ministre et aux chefs des partis d’opposition.

« C’est un calendrier serré. Je vais faire tout mon possible pour accélérer ce processus », assure-t-il.