Controverse autour de l’émoji de hamburger fromage de Google

La source du problème allégué : l’image en question présente un hamburger dans lequel la tranche de fromage est située sous la galette de viande (plutôt qu’au-dessus).

Un internaute a fait remarquer la chose en affirmant sur Twitter que « nous devrions avoir une discussion sur le fait que l’émoji de hamburger de Google place le fromage sous le burger, alors qu’Apple le place au-dessus ».

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc

Plusieurs autres utilisateurs du réseau social semblaient partager sa préoccupation, alors que son tweet avait été partagé plus de 11 000 fois, un jour après sa publication.

Apple n’est pas la seule entreprise technologique à privilégier cette configuration de condiments pour les hamburgers. Microsoft le fait également, de même que Twitter et Facebook, entre autres.

Un fort consensus s’est dégagé des réactions sur les réseaux sociaux, tel que l’a exprimé Susan J. Foler sur Twitter. « Il n’y a qu’une seule façon : le fromage doit fondre directement sur le dessus de la boulette », a écrit cette dernière.

Sundar Pichai a réagi quelques heures plus tard, avec doigté. « [Nous] allons laisser tomber toute autre chose que nous faisons et réglerons [cela] lundi, si les gens peuvent se mettre d’accord sur la façon correcte de le faire », a-t-il indiqué.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag