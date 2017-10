Couillard passe à l'attaque et vise François Legault

« Êtes-vous prêts à partir en guerre? Êtes-vous prêts à travailler? Êtes-vous prêts à gagner? Bien moi aussi ça tombe bien », a lancé le premier ministre aux quelque 500 militants présents.

Philippe Couillard a commenté le sondage Léger-Le Devoir qui place son parti au 2e rang des intentions de vote avec 29 % des appuis, derrière la CAQ qui en récolterait 34 %.

« Quand j'ai ouvert le journal samedi j'ai vu ça. C'est une nouvelle bataille qui commence. »

Philippe Couillard Photo : Radio-Canada

Le parti de François Legault pourrait même former un gouvernement majoritaire. Un autre coup dur pour les libéraux qui ont perdu au début du mois la circonscription de Louis-Hébert au profit de la CAQ.

Le premier ministre n'a pas raté une occasion de décocher des flèches à son adversaire François Legault.

« Je veux qu'on commence à dire les choses comme elles sont. M. Legault doit maintenant commencer à se faire questionner sur ses positions ou ses absences de position ou ses changements de position, a tonné le premier ministre. Et les petites idées qu'il lance comme ça, à gauche et à droite, maintenant il doit expliquer comment ça va marcher. En général, chaque fois qu'il commence à expliquer, ça ne marche pas. »

Philippe Couillard Photo : Radio-Canada

François Legault a passé 20 ans a faire la plus vieille des politiques, pas la nouvelle politique, la plus vieille politique, à inquiéter le monde. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Toujours selon le sondage, Léger-Le Devoir la Coalition avenir Québec pourrait faire une percée importante dans la région de Québec en récoltant 46 % des voix. Au début du mois, la CAQ a remporté Louis-Hébert avec 51 % des suffrages.

« Ne voyez pas Louis-Hébert comme un début de quelque chose. C'est un épisode dans la vie d'un gouvernement et ce sera la dernière fois quant à nous parce qu'on va travailler pour que ça fonctionne », a averti Sébastien Proulx, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Le ministre Sébastien Proulx Photo : Radio-Canada

Malgré le plus récent coup de sonde défavorable pour leur parti, les militants refusent de se décourager.

« Les sondages ont baissé, mais nous on ne se fie pas à ça pour l'instant. Ils ont encore plein de projets à nous transmettre et on garde confiance », lance Vicky Marois, sympathisante libérale.

Il y a du travail à faire, beaucoup, on sent un peu d'opposition, mais je suis confiant quand même. Guy Desbiens, sympathisant libéral

« Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'améliore? Mettre les voiles dans le sens du vent. Pour ça il faut écouter le peuple », ajoute le militant Philippe Bouchard.

Les syndiqués s'invitent

Les militants libéraux ont été accueillis dimanche matin par des professionnels du gouvernement en grève depuis le 16 février. Les membres de la fonction publique et parapublique membre du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec voulaient inciter le premier ministre Couillard à faire pression sur le nouveau président du Conseil du trésor.

David Bernans, vice-président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec Photo : Radio-Canada

« On veut que le président du Conseil du trésor Pierre Arcand rencontre notre président Richard Perron pour bonifier les offres sur la table parce qu'actuellement, il n'y a rien qui se passe », a affirmé David Bernans, vice-président du SPGQ.

Avec les informations de Pascale Lacombe