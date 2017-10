Gérone, une victoire pour la Catalogne

Deux jours après la déclaration d'indépendance unilatérale de la région, suivie d'une reprise en main par le gouvernement espagnol, impossible de dissocier ce match de la situation politique, puisque le public a scandé des slogans indépendantistes et a agité des drapeaux catalans.

Et impossible de ne pas s'inquiéter pour le Real de Zinédine Zidane (3e, 20 points), qui marque désormais à huit longueurs, un gouffre, du meneur Barcelone.

« Nous n'avons pas si mal joué, et je crois que les joueurs ont fait les efforts nécessaires. Ce sont davantage des problèmes de concentration, a déploré Zidane. Nous sommes à huit points de la tête, mais cela ne change rien. Nous pouvons remonter tout ça. »

Malgré la précoce ouverture de la marque d'Isco (12e), Gérone a enflammé le petit stade de Montilivi (13 500 places environ) et joué un mauvais tour au champion d'Espagne en titre dans cette première confrontation officielle.

Christian Stuani (54e) puis Portu (58e) ont assommé le Real, qui dispose pourtant d'un budget 17 fois supérieur à celui des locaux (1,03 milliard de dollars canadiens contre 59,7 millions).

Il faut cependant nuancer ce tableau façon « David contre Goliath », car Gérone est partiellement sous le contrôle du riche club anglais de Manchester City, qui lui a prêté cinq joueurs cette saison.

Reste qu'il n'est pas habituel de voir la « maison blanche » souffrir comme dimanche. De plus, un match décisif se profile mercredi en Ligue des champions contre Tottenham.

On prédisait à l'équipe de la capitale espagnole un accueil bouillant dans ce fief du séparatisme catalan. Et certes, il y a eu en début de match des cris « Independencia » et « Llibertat » avec, çà et là, des drapeaux indépendantistes.

Cependant, mis à part quelques sifflets à l'endroit d'un Cristiano Ronaldo terne, l'accueil a été plutôt festif, avec des supporteurs qui savouraient la venue de l'équipe double championne d'Europe en titre.

« Un match compliqué » pour Zidane

Sur la pelouse, les choses se sont rapidement corsées pour le Real : infatigable, Gérone a pris l'équipe merengue à la gorge, et le latéral catalan Pablo Maffeo lui a lancé un avertissement d’une frappe sur le poteau (12e).

Pourtant, c'est le Real qui s'est donné l’avance sur l'action suivante, au bout d'une contre-attaque où Isco a glissé la balle au fond du filet après que le gardien eut repoussé une frappe de Ronaldo (12e).

Mais en l'espace de quatre minutes en seconde mi-temps, Gérone a renversé le pointage. Stuani a conclu d'une frappe puissante une percée de Pere Pons (54e), puis Portu a doublé la mise d'une talonnade, peut-être en position de hors-jeu (58e).

Il restait une demi-heure au Real pour revenir. Mais contrairement à la saison dernière, où l'équipe de Zidane avait multiplié les incroyables remontées, l'énergie était cette fois du côté de Gérone. Une équipe portée par son bouillant public et peut-être par un supplément d'âme, compte tenu de la situation politique catalane.

« On l'a vu, c'était un match compliqué, a reconnu Zidane. Comme toujours, et peut-être un peu plus aujourd'hui. »

Évidemment, ce n'est que du sport. Mais au pays du football roi, la victoire du club favori du dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont sur l'équipe préférée du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy devrait faire du bruit.

Déjà, sur Twitter, Puigdemont dit voir en ce triomphe « un exemple et un modèle pour bien des situations ».