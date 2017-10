Francis Leclerc, au nom du père

Francis Leclerc a donc tenu parole. Voilà 20 ans, il s’était dit qu’il adapterait un roman de Félix Leclerc s’il continuait sa carrière au cinéma. Le réalisateur de 46 ans a finalement choisi Pieds nus dans l'aube, récit de la vie du maître de la chanson québécoise alors âgé de 12 ans, publié pour la première fois en 1946.

Le cinéaste décrit son quatrième long métrage comme « rempli d’amour », portrait d’une famille et d’une époque. Justin Leyrolles-Bouchard a la lourde tâche d’être le visage du jeune Félix. L’adolescent découvre peu à peu ses talents artistiques qui le font inexorablement s’éloigner de son meilleur ami et de ses parents, incarnés ici par Catherine Sénart et Roy Dupuis.

L’ensemble est magnifié par les paysages, notamment ceux qui entourent la rivière Saint-Maurice. Le tournage s’est également déroulé au Village québécois d'antan de Drummondville, choisi pour reconstituer La Tuque en 1927.

Pieds nus dans l'aube permet aussi à Francis Leclerc d’explorer sa fascination par les années 20.

C’est peut-être parce que j’ai toujours su que mon père a eu sa jeunesse (pendant cette période). J’ai été chanceux, j’ai eu un père vieux dans le fond, il m’a eu à 57 ans. J’ai toujours eu une espèce de grand-père à la maison. S’il m’avait eu à 40 ans, peut-être que j’aurais plus trippé sur les années 60. Francis Leclerc

Replonger 90 ans en arrière représentait un défi de taille : garder l’essence de la langue de l’époque, tout en restant ancré dans le présent. C’est pourquoi Francis Leclerc a fait appel à Fred Pellerin. « Je voulais une belle langue parlée, sans que ce soit la langue parfaite de l’époque. C’est très difficile de faire dire à des enfants un accent qui a existé », a expliqué le réalisateur.