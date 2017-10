Ahmad Nehme coupable du meurtre prémédité de sa femme

L’homme de 53 ans avait avoué le meurtre de Catherine de Boucherville, 44 ans, mais présentait une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Durant le procès, la défense avait peint le portrait d’un homme troublé, atteint d’un trouble délirant.

Ahmad Nehme disait être convaincu, au moment des événements, que sa femme le trompait et complotait avec ses amants pour le tuer.

La Couronne quant à elle prétendait qu’il s’agissait plutôt d’un crime d’honneur et demandait un verdict de meurtre au premier degré. Elle plaidait qu'Ahmad Nehme avait tué sa femme parce qu’il était incapable d’accepter leur rupture.

Le 5 juillet 2012, Ahmad Nehme a poignardé Catherine de Boucherville dans un appartement de l'arrondissement de LaSalle. C’est la fille du couple, alors âgée de 16 ans, qui avait appelé le 911, alertée par les hurlements de sa mère.

Les 12 jurés délibéraient depuis mercredi.

Ils devaient choisir entre quatre verdicts : non-responsabilité criminelle, homicide involontaire, meurtre au premier degré ou meurtre au deuxième degré.

Selon l'avocat criminaliste Walid Hijazi, chaque partie avait des arguments crédibles, mais la présence d'une maladie mentale ne suffit jamais à accorder la non-responsabilité criminelle.

« Il faut démontrer qu'au moment où il a commis l'acte il était incapable de discerner le bien du mal ou de mesurer la nature de ces gestes », a-t-il expliqué en entrevue sur les ondes de RDI.

Le témoignage glaçant de la fille d'Ahmad Nehm a dû aussi peser dans la balance, selon M. Hijazi.

La victime, Catherine de Boucherville Photo : soumis par Dania Nehme

Le cri du cœur de Dania Nehme

Plus tôt cette semaine, la fille d’Ahmad Nehme avait lancé un cri du cœur. Elle redoutait que le jury accepte la défense de son père.

Selon Dania Nehme, son père était un homme agressif et contrôlant. Il avait l’habitude d’insulter et de rabaisser sa femme, et lui avait même déjà fait des menaces.

Son père était persuadé que Catherine de Boucherville le trompait. Quelques jours avant le drame, il aurait mentionné à sa fille que dans l’islam, une femme qui trompait son mari pouvait être tuée.

Pour Dania Nehme, il n’y avait aucun doute qu’il s’agissait d’un crime d’honneur.

« J’ai tellement peur de lui », avait confié la jeune femme qui soupçonnait que son père voulait s'en prendre à elle.

Appelée à témoigner lors du procès, Dania Nehme avait demandé de le faire dans une salle distincte, pour ne pas croiser le regard de son père.

Ahmad Nehme recevra officiellement sa sentence vendredi. Dans les cas de meurtre prémédité, le coupable reçoit automatiquement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.