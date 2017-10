Bernie Sanders à Toronto pour comprendre le système de santé canadien

L'ancien candidat aux primaires démocrates pour l'élection présidentielle de l'an dernier, a visité deux hôpitaux torontois samedi, le Women's College et le Mount Sinai en compagnie notamment de la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne.

Il a rencontré des patients et participé à des tables rondes, où il a pu poser plusieurs questions sur le système de santé au Canada et en Ontario.

Il s'est notamment intéressé au financement d'un tel système, aux temps d'attente, au prix des médicaments et aux mesures de prévention et de sensibilisation.

« Beaucoup de mes amis conservateurs disent : " On ne veut pas dépenser d'argent! " Et bien si vous ne voulez pas dépenser d'argent et voulez en économiser en soins de santé, vous devriez commencer par regarder des systèmes comme au Canada et ailleurs », a dit Bernie Sanders.

Je me concentre sur le Canada où nous dépensons moitié moins par personne qu'aux États-Unis. C'est pour ça que nous sommes là : pour savoir comment ils font, pour voir la qualité des soins, pour parler non seulement aux médecins et administrateurs, mais aussi aux patients. Bernie Sanders, sénateur du Vermont

Dans une déclaration écrite publiée dimanche matin, Kathleen Wynne, affirme que c'est « un honneur et à la fois un compliment que le sénateur Bernie Sanders ait choisi de venir en Ontario pour en apprendre plus sur un système de soins de santé universel à payeur unique ».

Dans notre province, nous sommes fiers de notre système de soins de santé financé par les deniers publics. Il est une véritable expression de nos valeurs que sont l'équité, l'égalité et la compassion. Kathleen Wynne, première ministre de l'Ontario

Dimanche, le sénateur prononce un discours à l'Université de Toronto pour parler de ce que les États-Unis peuvent apprendre du Canada alors qu'il milite pour une réforme du système de santé américain.

Il a récemment présenté un projet de loi pour créer un système de santé universel aux États-Unis.