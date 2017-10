Journée de grève dans 400 CPE lundi

Ce sont plus de 21 000 enfants québécois qui devraient être affectés.

Les éducatrices affiliées à la CSN tiennent une première journée de grève pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail.

Les négociations avec le gouvernement provincial sont difficiles. Jeudi, les deux parties ont rompu les discussions, qui n’ont pas repris depuis.

Selon leur porte-parole, Louise Labrie, Québec reste inflexible dans ses demandes. Le gouvernement veut notamment repousser l’âge de la retraite de 60 à 61 ans, sinon il reviendrait au syndicat d’assumer une partie des déficits futurs du régime de retraite.

« Ils nous ont dit : ''si vous n’acceptez pas un ou l’autre de ces points-là, nous, on ne parle plus de rien d’autre''. Ils nous disent que nous on reste sur nos positions, mais ce sont eux », a expliqué Mme Labrie en entrevue avec la Presse Canadienne.

La CSN reproche aussi au gouvernement québécois d’imposer des compressions budgétaires depuis 2014 qui affectent la qualité des services offerts aux enfants.

Les pourparlers entre les deux parties se sont échelonnés, jusqu’à présent, sur une trentaine de rencontres.

Les éducatrices sont sans contrat de travail depuis deux ans et demi.

Les éducatrices des CPE ont voté à 94 % pour tenir cinq jours de grève. Mais pour le moment, aucune autre journée de grève n’a été annoncée.