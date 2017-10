Soins dentaires : des enfants pénalisés par les frais accessoires

Un texte de Charles D'Amboise

Depuis l’abolition des frais accessoires en décembre 2015, la sédation – aussi appelée « le nez de clown » par les dentistes – n’est plus offerte aux patients nécessitant des traitements dentaires couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

« Ça touche surtout les jeunes patients de moins de 10 ans qui sont couverts par la RAMQ, explique le Dr Serge Langlois, président de l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ). Avec ces jeunes patients-là qui ont des situations particulières, c’est indispensable de se servir de ces techniques-là pour être capable de les traiter. »

Annie Cloutier est la mère de Nathan, 6 ans, qui éprouve d’importants problèmes d’anxiété lorsqu’il subit un traitement chez le dentiste. Nathan n’a pas pu recevoir de sédation la semaine dernière, faute d’une entente avec le gouvernement. Pour la mère et son fils, la séance chez le dentiste a été particulièrement pénible.

« La dentiste a réussi à le geler, mais la coopération n'était pas là. Il fallait qu'on le tienne, se rappelle Mme Cloutier. Éventuellement, s’il avait encore moins coopéré, il aurait quasiment fallu l'attacher. On a essayé de le raisonner par moment, mais ça fait en sorte que c'est beaucoup plus long. C’est stressant pour le parent.

Qu’est-ce que la sédation consciente? La sédation consciente (protoxyde d’azote ou sédation orale) est administrée aux enfants craintifs, aux patients handicapés ou encore à d’autres qui requièrent des besoins spéciaux. Selon l’Ordre des dentistes du Québec, plus de 10 000 sédations étaient exécutées annuellement avant l’abolition des frais accessoires. Au Québec, 350 dentistes sont en mesure d’administrer la sédation. Une quarantaine d’entre eux sont des dentistes pédiatriques.

Actuellement, il est illégal pour les dentistes de facturer la sédation aux patients qui sont couverts par la RAMQ. Plusieurs dentistes pédiatriques doivent donc proposer à leurs patients d’avoir recours à une anesthésie générale.

« Les dentistes décident de les traiter [sous sédation] lorsque c’est urgent, mais pour ceux qui peuvent attendre, on les dirige en en anesthésie générale, une procédure plus lourde et plus coûteuse pour le gouvernement », affirme le Dr Serge Langlois.

Ce n’est pas normal que ces enfants-là soient dirigés en anesthésie générale plutôt que de continuer d’être traité avec une méthode beaucoup plus simple, pour tout le monde. Dr Serge Langlois, président de l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec

La Dr Anne-Sophie Fortin-Pagé vient d’ouvrir la deuxième clinique pédiatrique dans la région de Québec. Elle déplore de ne plus pouvoir administrer la sédation à ses jeunes patients, une méthode qu’elle devrait habituellement administrer plusieurs fois par jour. Si elle assumait le coût des sédations, elle serait déficitaire.

La dentiste pédiatrique Anne-Sophie Fortin-Pagé a ouvert une nouvelle clinique dans le secteur Lebourgneuf, à Québec. Photo : Radio-Canada

« C’est toujours très difficile d’avoir cette discussion avec le parent pour savoir pourquoi on s’empêche d’avoir recours à cette méthode-là », affirme-t-elle.

L'Association des chirurgiens-dentistes affirme que les négociations avec le ministre de la Santé sont au point mort. De son côté, Gaétan Barrette affirme plutôt que des pourparlers sont en cours. Les deux parties souhaitent éviter que des enfants aient à subir une anesthésie générale pour ce type de traitement.