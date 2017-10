Le Canadien renoue avec la victoire, soirée de rêve pour Danault

Danault a marqué deux buts, dont celui de la victoire, en plus d'amasser deux passes.

Tout avait bien commencé pour le Tricolore (3-7-1). L'attaque du Canadien avait explosé en première période si bien qu'il menait 3-0 après un tiers. C'était la première fois que la troupe de Claude Julien menait après 20 minutes.

Paul Byron, Alex Galchenyuk en avantage numérique, et Danault avaient marqué les buts du CH au milieu du premier tiers, en l'espace de 5 min 24 s. Le but de Byron, le premier de la rencontre, permettait au Canadien de marquer le premier filet pour seulement une troisième fois cette saison.

Le Tricolore avait bombardé le gardien Ondrej Pavelec de 19 tirs dans la période initiale. À l'inverse, CareyPrice n'avait reçu que deux lancers.

Les Rangers de New York (3-7-2) ont cependant montré signe de vie durant la période médiane. Pavel Buchnevich, avec l'avantage d'un homme, et Rick Nash ont réduit l'écart à 3-2, mais le capitaine du CH Max Pacioretty a redonné une priorité de deux buts à son équipe.

Avec un retard de deux buts à combler, les Rangers ont bourdonné dans le territoire du Canadien, au début de la troisième période. Mika Zibanejad et Brady Skjei ont complété de beaux jeux de passe pour ramener tout le monde à la case départ, c'était 4-4. Skjei a fait vibrer les cordages après que son tir de la ligne bleue ait dévié sur Tomas Plekanec en repli défensif.

Danault, qui a connu une rencontre du tonnerre, a alors redonné l'avantage à Montréal. Posté près du filet, le Québécois a pris un retour de lancers pour déjouer Pavelec.

« La peur ne t'aide pas à gagner des matchs, a noté l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. On a eu un bon début de match, mais on les a laissés revenir et on doit en prendre la responsabilité. Mais on a trouvé le moyen d'aller chercher le but de la victoire. C'est un bon signe.

« J'espère que ce sont des petits pas qui vont nous aider à aller dans la bonne direction. »

Le défenseur Shea Weber et l'attaquant Andrew Shaw ont récolté deux passes chacun pour la formation montréalaise.

Pavelec a finalement terminé la soirée avec 38 arrêts, tandis que Price a stoppé 22 des 26 rondelles auxquelles il a fait face.

Le Canadien amorcera un voyage de quatre matchs lundi. Il commencera par une visite à Ottawa pour y affronter les Sénateurs.