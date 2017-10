L'événement, organisé par la Coalition Main rouge, regroupait également des syndicats et des organismes sociaux de différentes régions du Québec.

Chapeaux verts sur la tête pour évoquer Robin des bois, les protestataires ont demandé au gouvernement d'imiter le héros de fiction et de « prendre aux riches pour redonner aux pauvres ».

Les manifestants ont parcouru les rues du quartier Villeray en tirant une charrette chargée de fausses pièces de monnaie, qu'ils ont distribuées aux écoles, centres de la petite enfance et autres organismes sociaux qui se trouvaient sur leur parcours.

Des endroits qui, selon les protestataires, souffrent encore des mesures d'austérité du gouvernement libéral.

Si la co-porte-parole de la Coalition Main rouge, Véronique Laflamme, reconnaît que les inégalités sociales sont moins criantes au Québec qu'ailleurs dans le monde, elle s'inquiète tout de même pour l'avenir.