Une nouvelle reine Élisabeth II dans la série The Crown

Ce remplacement avait été prévu par les producteurs dès le début de la série où chaque saison couvre environ une décennie du règne d’Élisabeth II. Olivia Colman reprendra le rôle de la reine alors que celle-ci a 37 ans, en 1963.

L’intéressée, elle-même âgée de 43 ans, s’est dite ravie d’être l’heureuse élue, comme le rapporte la BBC. Claire Foy elle-même valide le choix : « Je l’aime, j’admire tellement son travail. L’idée qu’on va faire en quelque sorte le même travail, même sans le faire ensemble, est en soi un honneur. »

Les spectateurs devront attendre 2019 avant de découvrir le nouveau visage royal que l’on verra lors des troisième et quatrième saisons. Par la suite, une autre actrice devrait prendre la relève.

Ce n’est pas la première fois qu’Olivia Colman revêtira des habits royaux puisqu’elle a incarné la reine consort Élisabeth, épouse de George VI et mère d’Élisabeth II, dans le film Hyde Park on Hudson, sorti en 2012. Ces dernières années, ses rôles dans le long métrage Tyrannosaur et dans la série Broadchurch lui ont permis de devenir une figure familière du public britannique.

Plus récemment, c’est dans la minisérie The Night Manager qu’Olivia Colman a fait parler d’elle. Son interprétation d’une agente du bureau anticorruption qui lutte contre le trafic d’armes lui a même valu, en janvier, le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une minisérie ou un téléfilm. Lors de la même soirée, le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique avait été remis à Claire Foy pour The Crown.

Claire Foy, actrice de la série « The Crown », lors des 74e Golden Globes Photo : AP/Paul Drinkwater

Les admirateurs de cette dernière pourront d’ailleurs la retrouver bientôt dans son rôle le plus célèbre, puisque la deuxième saison de la série The Crown sera mise en ligne le 8 décembre sur Netflix.