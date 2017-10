Washington n'acceptera pas de puissance nucléaire nord-coréenne

James Mattis a martelé cette semaine, lors d'une tournée en Asie, que les voies diplomatiques restaient privilégiées par Washington, un message réitéré samedi à Séoul à l'issue d'une réunion sur la sécurité de la région et d'une visite vendredi de la zone démilitarisée entre les deux Corées.

Il a cependant mis en garde l'armée nord-coréenne contre la puissance de feu de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis.

La diplomatie est plus efficace « lorsqu'elle est appuyée par une force militaire crédible », a-t-il dit.

Ne vous y trompez pas, toute attaque sur les États-Unis ou nos alliés sera mise en échec. Et tout usage d'armes nucléaires se heurtera à une réponse militaire massive, à la fois efficace et écrasante. James Mattis, secrétaire américain à la Défense

Le comportement du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un compromet toute acceptation de la puissance nucléaire nord-coréenne, a estimé Mattis.

« Je ne peux imaginer de condition en vertu de laquelle les États-Unis pourraient accepter la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire », a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

« Si [la Corée du Nord] reste sur sa voie actuelle, de missiles balistiques et de bombes atomiques, cela sera contre-productif et réduira en effet sa sécurité », a-t-il déclaré en outre.

Les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis ont été attisées récemment par une série d'essais nucléaires et de missiles ainsi que de violents échanges entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump.

Ce dernier entamera le 3 novembre une tournée diplomatique au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines, un voyage qui s'annonce axé sur le programme balistique et nucléaire de la Corée du Nord.