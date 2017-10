Madrid destitue le chef de la police régionale catalane

La destitution du chef des Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, dont la mise à l'écart avait été annoncée dès vendredi par le président du gouvernement central Mariano Rajoy, a été confirmée par une parution au Journal officiel, signée par le ministre de l'Intérieur Juan Ignacio Zoido.

Selon une note interne consultée par Reuters, la police catalane demande à ses agents de rester neutres dans la crise qui oppose Madrid à Barcelone.