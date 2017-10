Le Canada suspend sa mission de formation des forces irakiennes

L'annonce de cette suspension a été faite vendredi, dans un bref communiqué attribué à un haut responsable de la Défense.

Environ 200 commandos canadiens offrent de l'aide et de l'assistance de terrain dans le nord de l'Irak depuis la fin de 2014, dans le cadre d'une tentative visant à vaincre des militants du groupe armé État islamique.

Cette mission a été récemment prolongée par le gouvernement libéral.

En raison de l'instabilité de la situation actuelle, la force opérationnelle d'opérations spéciales du Canada a temporairement suspendu son aide offerte à divers éléments des forces irakiennes de sécurité.

Les activités de formation devraient reprendre dès que la situation est clarifiée entre les forces irakiennes et kurdes.

En attendant, les forces canadiennes surveilleront la situation et planifieront les possibles prochaines phases d'activité opérationnelle.

Au bord de la guerre

Les relations sont exécrables entre l'État irakien et les Kurdes du nord du pays, qui rêvent toujours d'un État indépendant regroupant des parties de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran.

Après une série de victoires militaires contre les forces de l'État islamique en Irak, les Kurdes irakiens ont tenu un référendum sur leur autodétermination, ce qui a provoqué l'ire de Bagdad, qui a répliqué en déployant, en collaboration avec l'Iran, des forces pour reprendre la région de Mossoul, particulièrement riche en ressources pétrolières.

Dans l'impasse, les instances kurdes ont proposé plus tôt cette semaine de geler le résultat de ce référendum. On souhaite ainsi obtenir un cessez-le-feu et ouvrir la voie au dialogue avec Bagdad, dans l'espoir d'une sortie de crise.