Après 5 mois de dérive dans le Pacifique, deux naufragées sont rescapées

Jennifer Appel, Tasha Fuiaba et leurs deux chiens avaient quitté Hawaï au début du mois de mai en direction de Tahiti, un périple de 4000 kilomètres.

Le 30 mai, le temps se gâte, le moteur subit une avarie, c'est le début de la longue dérive. Les deux femmes estiment pouvoir effectuer le trajet à la voile mais, après deux mois, elles se rendent compte qu'elles auraient dû atteindre Tahiti depuis un bon moment.

C'est alors qu'elles multiplient les appels et les signaux de détresse que personne n'entend ni ne voit.

« On voyait les navires s'éloigner, c'était triste! », dit l'une d'elles en entrevue.

Les dauphins les ont accompagnées par moments, mais les requins aussi. Elles ont entendu les squales frapper la quille avec leur queue.

« Je disais aux chiens de ne pas aboyer, parce que les requins pouvaient nous entendre respirer, nous sentir », ajoute la navigatrice.

Au gré des courants, le voilier sera finalement repéré mercredi à environ 1500 kilomètres au sud-est du Japon.

« Quand j'ai vu le bateau gris à l'horizon, mon coeur s'est emballé. Parce que je savais qu'on allait enfin être sauvées ».

C'est grâce à un purificateur d'eau et à des réserves de pâtes et de gruau pour un an que les deux Américaines et leurs deux chiens ont survécu.

« Je croyais sincèrement que nous allions mourir dans les 24 heures. »