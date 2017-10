On vous raconte la semaine en images

Un texte d'Alain Labelle



Un nouveau scrutin présidentiel s’est tenu au Kenya à la suite de la décision de la Cour suprême de ce pays africain d’invalider la victoire du 8 août du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d’irrégularités. Le président était tout sourire au moment de voter, mais les résultats sont déjà contestés.

Nairobi, Kenya Photo : Getty Images/Simon Maina

C’est que l’élection s’est déroulée dans la plus grande confusion. Entre les appels au boycottage de l’opposition et la violence autour des bureaux de vote et dans les rues, le taux de participation s’est effondré. La prochaine photo montre des citoyens du bidonville de Mathare, à Nairobi, observer des manifestants qui les empêchent d’accéder aux bureaux de vote.

Nairobi, Kenya Photo : Getty Images/Marco Longari

Des manifestations ont tourné à l’émeute dans plusieurs parties du pays, notamment dans le bidonville de Kawangware, à Nairobi, où la police a tenté de disperser les émeutiers. Reste maintenant à savoir si cette deuxième tentative démocratique sera reconnue par la Commission électorale kenyane.

Nairobi, Kenya Photo : Reuters/Thomas Mukoya

Au Japon, les élections législatives anticipées se sont déroulées dans l’ordre. Contrairement à ses collègues du G7, Theresa May, du Royaume-Uni et Angela Merkel, de l’Allemagne, le premier ministre conservateur Shinzo Abe a remporté son pari de tenir un scrutin hâtif. Sa coalition a obtenu un mandat encore plus clair à la tête de la troisième économie mondiale.

Tokyo, Japon Photo : EPA/Kimimasa Mayama

Le Japon a connu des jours intenses cette semaine, puisqu’au moment même où les Japonais se rendaient aux urnes, le typhon LAN frappait l’archipel nippon. Les pluies torrentielles ont causé des inondations et de nombreuses structures ont été endommagées, comme cette route de Kishiwada.

Kishiwada, Japon Photo : Reuters/Kyodo

Toujours en Asie, un procès fort médiatisé s’est ouvert en Malaisie, celui de la Vietnamienne Doan Thi Huong et de l'Indonésienne Siti Aisyah. Elles sont accusées d’avoir assassiné, à l’aide d’un agent neurotoxique, Kim Jong-nam, frère du dictateur nord-coréen Kim Jong-un.

La prochaine photo montre l’accusée vietnamienne vêtue d'un gilet pare-balle, sous forte escorte policière, au moment de visiter avec le jury l’aéroport international de Kuala Lumpur, où le meurtre s’est produit.

Kuala Lumpur, Malaisie Photo : Reuters/Lai Seng Sin

Plus haut, dans le golfe du Bengale, la situation des réfugiés rohingyas continue d’inquiéter l’ONU, même si elle ne fait plus les grands titres des médias occidentaux. Ils sont maintenant près d’un million, comme cette femme et son bébé du camp de Balukhali, à avoir franchi la frontière du Bangladesh pour fuir la persécution au Myanmar.

Cox's Bazar, Bangladesh Photo : Reuters/Hannah Mckay

Dans le pays voisin, l’Inde, un important feu s’est déclaré dans un bidonville de Bandra, en banlieue de Mumbai, jetant des centaines de personnes à la rue. La prochaine photo montre les pompiers qui finissent d’éteindre le feu sous le regard des habitants du quartier.

Mumbai, Inde Photo : Reuters/Shailesh Andrade

Passons de l’Inde, la plus grande démocratie terrestre, à l’Espagne, une démocratie en crise. Le chef du gouvernement de la Catalogne, Carles Puigdemont, a déclaré l’indépendance de sa région autonome après le dialogue de sourds qui avait suivi les résultats d’un référendum contesté par Madrid.

La prochaine photo montre des Catalans réunis à Barcelone, devant le parlement, manifestant leur joie à l'annonce de l'adoption de la résolution d'indépendance. La Catalogne n'en est pas à ses premières tentatives d'éloignement du gouvernement central, mais son exécutif n'était jamais allé aussi loin.

Barcelone, Catalogne Photo : Getty Images/Pau Barrena

Le gouvernement espagnol et son président Mariano Rajoy ne partagent pas cette joie. Quelques minutes plus tard, le Sénat espagnol a voté en faveur de la mise en oeuvre de l'article 155 de la Constitution. Le gouvernement de la Catalogne a ainsi été dissous et des élections anticipées ont été annoncées pour le 21 décembre.

Madrid, Espagne Photo : EPA/Chema Moya

Des élections doivent aussi se dérouler en Russie, quelque part en 2018. L’une des adversaires du président Vladimir Poutine sera Kseniya Sobchak, 35 ans. Surnommée la « Paris Hilton russe », elle est la fille d’Anatoly Sobchak, décédé en 2000, qui fut le premier maire de Saint-Pétersbourg élu démocratiquement et mentor du président Poutine.

Mme Sobchak explique qu’elle ne se présente pas contre Poutine en particulier, mais contre tous les candidats. Elle espère entre autres donner plus d'opportunités aux femmes russes. Certains critiques affirment que sa campagne présidentielle est orchestrée par le Kremlin afin de diviser le vote.

Moscou, Russie Photo : Reuters/Maxim Shemetov

Le meilleur ennemi du président Poutine, son homologue américain Donald Trump, était toujours empêtré cette semaine dans le scandale entourant son appel à la veuve du sergent David Johnson, qui a été tué dans une embuscade au Niger. Le soldat a été inhumé en Floride.

Sa veuve, Myeshia John, a continué d’affirmer que Donald Trump lui avait dit pendant son appel que son mari « savait à quoi s'attendre » en s'engageant dans l'armée, « même si c'est probablement douloureux ». Le président a ensuite accusé la veuve de mentir et de jouer le jeu des démocrates.

Hollywood, Floride Photo : Reuters/Joe Skipper

Ses cinq prédécesseurs (Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, et Barack Obama) étaient tous présents à l’Université A&M, au Texas, lors d’un concert-bénéfice pour les victimes des ouragans qui ont frappé les États-Unis.

Le président Bush père a d’ailleurs été l’objet d’accusations d’inconduite cette semaine de la part de femmes qui l’accusent d’avoir touché leurs fesses lors de séance de photos. Le bureau de l'ancien président a répliqué qu'il raconte souvent la même blague « et qu'à l'occasion, il tapote le derrière des femmes d'une manière qui se veut amicale ».

College Station, Texas Photo : Reuters/Richard Carson

Terminons notre survol en images en mettant le cap sur la ville de Mexico, au Mexique. C’était la parade des Catrinas dans les rues de la capitale mexicaine. Des milliers de personnes participaient comme chaque année à l’événement traditionnel de la culture mexicaine. Elle se distingue des autres fêtes des Morts par son caractère festif. Bonne semaine en images!