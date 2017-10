Vote à la direction du PCU : le gagnant sera connu ce soir

Les adhérents ont le choix entre trois candidats : Brian Jean, Jason Kenney et Doug Schweitzer. Les membres peuvent voter en ligne ou par téléphone jusqu'à 17 h samedi, le gagnant devant être annoncé 30 minutes après.

Ils peuvent accéder au vote grâce à un NIP qui leur a été fourni. Ces NIP ont d’ailleurs fait l’objet de plaintes des bureaux de campagne de Doug Schweitzer et de Brian Jean jeudi. Ils demandaient un arrêt du votequi a démarré jeudi matin, prétendant que les NIP facilitent la fraude. La requête a été rejetée.

Le système de vote retenu permet aux militants d'exprimer un premier et un deuxième choix, par ordre de préférence.

Après la clôture du vote, on comptera d'abord les premiers choix. Si un candidat obtient plus de 50 % des voix, il sera déclaré élu dès le premier tour.

Sinon, le candidat arrivé dernier sera éliminé et on regardera sur les bulletins portant son nom quel candidat figure en deuxième choix. On ajoutera ces nouvelles voix à celles déjà exprimées pour les deux meilleurs candidats. Celui qui aura alors le plus de voix l'emportera.

Quelque 62 000 membres se sont inscrits pour participer au vote. Environ 106 000 membres étaient admissibles. La présidente du Comité des élections, Robyn Henwood, dit avoir atteint les objectifs d’inscriptions à un vote au leadership, avec un taux de 59 %.

D’après les informations de Laurent Pirot