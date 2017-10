Le Superzoom d’Instagram : pour une touche de théâtralité

L’effet en question n’est rien de plus qu’un zoom légèrement saccadé doublé d’une trame sonore dramatique qui ajoute un peu de théâtralité à de courts extraits vidéo.

La fonction est disponible lors de la création d’une « story », un mode qui permet aux utilisateurs de créer des séquences racontant leur journée. Pour l’activer, il faut faire défiler les options de caméras situées au bas de l’écran jusqu’à ce que « Superzoom » s’affiche. Un rectangle apparaîtra alors autour de votre visage en mode égoportrait et il vous suffira d’appuyer sur le bouton principal pour lancer l’enregistrement.

Le Superzoom est une blague très répandue sur le web, depuis l’apparition d’une vidéo montrant un chien de prairie filmé de manière similaire en 2007. La vidéo en question, Dramatic look, a récolté plus de 40 millions de visionnements sur YouTube, sans compter ceux des nombreuses copies et imitations qui existent sur la plateforme.