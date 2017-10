Jacques Goldstyn remporte une deuxième fois de suite le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

L'auteur et illustrateur a remporté la distinction pour l'album Azadah, paru aux Éditions de la Pastèque. Jacques Goldstyn a aussi remporté le Prix en 2016 pour le livre L'arbragan.

Le Prix est accompagné d'une bourse de 5000 $.

Dans Azadah, on se retrouve dans le quotidien d'un village en Afghanistan, où on assiste aux adieux bouleversants d'une fillette à une journaliste occidentale. Des aquarelles illustrent ce livre court qui aborde de manière efficace les droits des enfants et la condition des filles, mais aussi les thèmes de la perte, de l'imagination et de l'espoir. C'est pourquoi le jury, composé de cinq bibliothécaires du réseau des 45 bibliothèques de la Ville de Montréal, a sélectionné ce récit « percutant, lumineux et bouleversant ».

« Azadah », de Jacques Goldstyn Photo : Éditions de la Pastèque

Les autres finalistes pour ce prix cette année étaient Chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage, d'Annie Bacon, Le boulevard,de Jean-François Sénéchal, Louis parmi les spectres, de Fanny Britt (texte) et Isabelle Arsenault (illustrations), et Une cachette pour les bobettes, d'Andrée Poulin (texte) et Boum (illustrations). Chaque finaliste recevra une bourse de 500 $ offerte par les Amis de la Bibliothèque de Montréal.

Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal a été attribué en cette Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se déroule jusqu'à samedi.