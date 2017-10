Daniel Bélanger est nommé dans sept catégories, dont celles de l'album de l'année (choix de la critique), de l'auteur ou compositeur de l'année et du spectacle de l'année (auteur-compositeur-interprète). Klô Pelgag suit avec cinq nominations, dont celles de l'album de l'année (choix de la critique) et de l'auteur ou compositeur de l'année.

Alaclair Ensemble, Patrice Michaud, Avec pas d'casque et Céline Dion récoltent chacun quatre nominations. La formation 2Frères, Alex Nevsky, Les sœurs Boulay, Peter Peter et Safia Nolin pourraient quant à eux récolter trois Félix.

Pour le titre d'interprète féminine de l'année, Céline Dion se mesurera à Valérie Carpentier, à Ariane Moffatt, à Safia Nolin et à Klô Pelgag.

Chez les hommes, le Félix de l'interprète masculin de l'année sera disputé entre Daniel Bélanger, Koriass, Patrice Michaud, Alex Nevsky et Vincent Vallières.

Des prestations d'Alaclair Ensemble, de Daniel Bélanger, d'Émile Bilodeau, de Charlotte Cardin, d'Alexandre Da Costa, d'Alexe Gaudreault, de Michel Louvain, de Patrice Michaud, d'Alex Nevsky, de Klô Pelgag et de The Brooks auront lieu tout au long de la soirée.

Lors du Gala de l'industrie et du Premier gala de l'ADISQ jeudi soir, 43 premiers Félix ont été remis. Céline Dion a reçu le Felix de l'album meilleur vendeur avec Encore un soir. Klô Pelgag a obtenu trois Felix, Leonard Cohen, Alaclair Ensemble, Alexandre Désilets et Richard Séguin se partagent deux Félix, incluant les prix techniques.

Voici la liste des nominations dans les principales catégories :

Album de l'année – adulte contemporain

Pour Rosie, Valérie Carpentier

Autre monde, Luc De Larochellière

Encore un soir, Céline Dion

La pluie entre nous, Catherine Durand

Univers parallèles, Damien Robitaille

Album de l'année – pop

Paloma, Daniel Bélanger

Almanach, Patrice Michaud

Nos eldorados, Alex Nevsky

Noir éden, Peter Peter

Le temps des vivants, Vincent Vallières

Album de l'année – hip-hop

Les frères cueilleurs, Alaclair Ensemble

Le retour de Jacobus, Jacques Jacobus

Long jeu, KNLO

Chasser ses démons, La Carabine

Petit Prince, Rymz

Auteur ou compositeur de l'année

Alaclair Ensemble pour Les frères cueilleurs

Avec pas d’casque pour Effets spéciaux

Daniel Bélanger pour Paloma

Klô Pelgag pour L’étoile thoracique

Peter Peter pour Noir éden

Révélation de l'année

Émile Bilodeau

Alexe Gaudreault

KNLO

Samuele

Saratoga

Spectacle de l'année – auteur-compositeur-interprète

Paloma, Daniel Bélanger

L’osstidtour, Koriass, Alaclair Ensemble, Brown

4488 de l’Amour, Les sœurs Boulay

Almanach, Patrice Michaud

Les horizons, Richard Séguin

Spectacle de l'année – interprète

2Frères, 2Frères

Mary Poppins : La comédie musicale, artistes variés

60 ans de bonheur avec vous, Michel Louvain

Nous, Renée Martel et Patrick Norman

Quatre, Tocadéo

Vote du public

Groupe ou duo de l'année

2Frères

Les Cowboys Fringants

Les sœurs Boulay

Les Trois Accords

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau

Interprète féminine de l'année

Valérie Carpentier

Céline Dion

Ariane Moffatt

Safia Nolin

Klô Pelgag

Interprète masculin de l'année

Daniel Bélanger

Koriass

Patrice Michaud

Alex Nevsky

Vincent Vallières

Chanson de l'année

Il y a tant à faire, Daniel Bélanger (Auteur et compositeur : Daniel Bélanger)

Tu ne sauras jamais, Ludovick Bourgeois (Auteure : Geneviève Lapointe / Compositeur : Patrick Bourgeois)

Les échardes, Charlotte Cardin (Auteure et compositrice : Charlotte Cardin)

Encore un soir, Céline Dion (Auteur et compositeur : Jean-Jacques Goldman)

Oiseau, Fred Fortin (Auteur et compositeur : Fred Fortin)

Marine marchande, Les Cowboys Fringants (Auteur et compositeur : Jean-François Pauzé)

Fais-moi un show de boucane, Les sœurs Boulay (Auteurs et compositeurs : Stéphanie Boulay, Mélanie Boulay et Manuel Gasse)

Kamikaze, Patrice Michaud (Auteur et compositeur : Patrice Michaud)

Polaroid, Alex Nevsky (Auteurs : Alex Nevsky, Mathieu Laliberté / Compositeurs : Alex Nevsky et Gabriel Gratton)

Tout me ramène à toi, Roch Voisine (Auteur : Patxi Garat / Compositeurs : Benjamin Dantes, et Patxi Garat