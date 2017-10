« On reconnaît une Espagne unie. Point final », affirme le Canada

« Nous reconnaissons une Espagne unie. C'est simple, c'est clair, c'est une [position] qui est très explicite. On reconnaît une Espagne unie. Point final », a tranché vendredi Andrew Leslie, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères.

Lors d'une mêlée de presse qui a duré moins de deux minutes, le bras droit de la ministre Chrystia Freeland n'a jamais même prononcé les mots Catalogne ou indépendance. L'expression « Espagne unie », en revanche, est revenue sept fois dans ses réponses.

« Le message qu’on a pour la Catalogne, pour l’Espagne : c’est le dialogue », a pour sa part commenté le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne. « Dans une démocratie, ces choses-là, ça se résout de façon pacifique. »

« C’est un enjeu qui concerne l’Espagne, alors je ne commenterai pas », a indiqué pour sa part le ministre des Transports, Marc Garneau, dont les commentaires rejoignaient ceux de beaucoup d'autres élus du parti.

« Je pense que la Constitution espagnole est très claire. Je ne crois pas que le Canada devrait reconnaître l'indépendance de la Catalogne », a pour sa part déclaré en mêlée de presse la députée libérale Alexandra Mendès, en reconnaissant qu'Ottawa se trouve dans « une situation diplomatique très délicate ».

La députée de Brossard-Saint-Lambert a toutefois tenu à préciser qu'elle ne cautionnait pas pour autant la réaction autoritaire du gouvernement espagnol. « Je ne suis pas du tout d'accord avec l'attitude de Madrid. Mais que l'indépendance de la Catalogne soit reconnue, ça, je suis contre ».

« Le Canada reconnaît une Espagne unie »

De son côté, Justin Trudeau a livré essentiellement le même message que le secrétaire parlementaire Andrew Leslie sur la déclaration d'indépendance.

« Le Canada reconnaît une Espagne unie, et c’est notre position », a dit le premier ministre canadien lors d’un point de presse vendredi après-midi à Saint-Bruno.