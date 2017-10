Les souverainistes québécois saluent l'indépendance catalane

« Face au refus de négocier de Madrid, la Catalogne déclare son indépendance, le Parti québécois la reconnaît et l’appuie », a écrit sur Twitter le chef péquiste Jean-François Lisée.

En entrevue, le porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière de relations internationales, Stéphane Bergeron, a estimé que le résultat du récent référendum, que le oui a remporté à 90 % selon Barcelone, était sans équivoque.

C’est une majorité absolue en faveur de l’indépendance, et ça, c’est incontestable. Les observateurs internationaux, et j’en étais, ont confirmé la validité du processus sur place. Stéphane Bergeron, député du PQ

M. Bergeron a déploré la décision du gouvernement d'Espagne de maintenir la ligne dure et de menacer l’autonomie catalane.

« Je suis un peu, pour ainsi dire, hébété par ce qui se passe, dans la mesure où, depuis la veille du référendum, le gouvernement catalan appelle au dialogue, et c’est l’absence de dialogue – l’entêtement de Madrid – qui a poussé les Catalans à proclamer leur indépendance », a-t-il déclaré.

« Je pense que, plus que jamais, la communauté internationale devra intervenir pour éviter les débordements auxquels Madrid nous a habitués au cours des dernières semaines », a ajouté le député de Verchère.

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, abondait dans le même sens : « Le geste posé ce matin par l’assemblée catalane était tout à fait la suite logique du processus qui a été enclenché depuis déjà un certain temps. »

« L’indépendance de la Catalogne est maintenant chose faite. Sachez que nous, à Québec solidaire, on le reconnaît et on espère que tous les démocrates de ce monde le reconnaissent. »

C’est plutôt émouvant de voir la naissance d’un peuple. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

La leader du Bloc québécois, Martine Ouellet, a également insisté, sur Facebook, sur le fait que le processus a été « totalement démocratique et pacifique en respect du droit international ».

La Catalogne 194e pays à l’ONU, le Québec et le Canada doivent reconnaître le nouveau pays de la Catalogne. Martine Ouellet, chef bloquiste, sur Facebook

« Vive la Catalogne libre! » a aussi écrit Mme Ouellet en publiant une image du drapeau de la Catalogne.