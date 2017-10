Québec accorde 8,4 M $ sur deux ans pour aider l’industrie de la musique

« Le Québec regorge de musiciens, de chanteurs et de compositeurs de grand talent, qui rayonnent ici et à l’étranger […]. À l’occasion du dépôt de la Politique québécoise de la culture, j’annoncerai d’autres actions qui contribueront également à soutenir l’effervescence et la qualité de notre production musicale », a affirmé Marie Montpetit par voie de communiqué.

Ce plan transitoire vise à « accompagner les créateurs et soutenir l’industrie de la musique pour faciliter leur adaptation au numérique », « stimuler le développement d’actions structurantes pour répondre aux enjeux numériques du secteur de la musique », « promouvoir la chanson francophone et la musique d’ici » et « préserver les particularités de l’industrie québécoise de la musique à l’ère du numérique ».

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications Photo : La Presse canadienne/FRANCIS VACHON

En mars dernier, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) estimait que l'aide au secteur de la musique dans le budget 2017-2018 du gouvernement du Québec était « bienvenue, mais insuffisante ».

Selon l’ADISQ, la somme de 5 millions de dollars sur deux ans octroyée par le gouvernement au secteur de la musique « ne donnera pas à l'industrie de la musique l'effet le levier dont elle a besoin pour relever tous les défis qui se présentent ».

En 2016, l’ADISQ avait réclamé une aide urgente de 15 millions de dollars sur deux ans aux gouvernements pour l’industrie musicale, à la suite du changement des habitudes d'écoute musicale et de la chute brutale des ventes de musique numérique.

Le plan d’aide à l’industrie musicale est annoncé deux jours avant le 39e Gala de l’ADISQ.