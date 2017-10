Un ancien enfant acteur veut faire un documentaire sur la pédophilie à Hollywood

L'acteur, qui a maintenant 46 ans, a fait cette déclaration dans une vidéo partagée sur Twitter. Il a expliqué qu'il avait lancé une campagne de sociofinancement pour financer le documentaire qui ferait « une description honnête et vraie des abus d'enfants » dans le milieu du cinéma et de la télévision.

« Ce que je propose, c'est un plan qui peut littéralement transformer l'industrie du divertissement telle que nous la connaissons. Et je pense que cela peut aussi entraîner la chute d'un cercle de pédophilie dont je connais l'existence depuis que je suis enfant », a-t-il ajouté.

« Comme ça, à la volée, je peux citer six noms dont l'un est encore très puissant aujourd'hui. Et comment ils sont liés à la tête d'un grand studio », poursuit-il.

La campagne de sociofinancement Feldman's Truth Campaign a reçu des promesses de dons de 107 000 dollars américains à partir du site internet Indiegogo jeudi.

Corey Feldman, s'est fait connaître dans les années 1980 en jouant dans les films Gremlins et Les Goonies. Cela fait plusieurs années qu'il affirme que sa carrière s'est arrêtée à cause des allégations de pédophilie qu'il a dévoilées.

L'acteur soutient aussi que son collègue et ami Corey Haim, mort d'une pneumonie en 2010, aurait été agressé comme lui par des dirigeants de studios, dont « certains des plus riches et puissants du secteur. Depuis que j'ai dit que j'avais un plan [pour mettre au jour ces pédophiles présumés], ma vie a tourné au chaos », explique-t-il dans le message de sept minutes.

Corey Feldman le 18 septembre 2002 Photo : Getty Images/Mel Bouzad

« On a tenté de me faire taire toute ma vie, mais ces derniers jours [...] j'ai été arrêté, j'ai failli mourir la nuit dernière. Deux camions ont foncé sur moi à toute vitesse sur un passage piéton », assure-t-il.

L'acteur et membre du groupe de musique Corey Feldman and the Angels a reçu une amende en Louisiane la semaine dernière alors que de la marijuana a été trouvée après la fouille de l'autobus de tournée du groupe.

M. Feldman demande aussi aux personnes qui le soutiennent de l'aider à « payer un système de sécurité » et des avocats pour aider sa famille « le temps que le projet soit diffusé ».

Depuis les révélations d'une cinquantaine de femmes qui accuse le producteur Harvey Weinstein d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel allégués, des milliers de femmes et aussi d'hommes ont révélé leurs propres histoires d'agressions sur les réseaux sociaux.