Acquisition majeure pour Saputo en Australie

Le groupe Saputo a fait cette annonce par communiqué jeudi, après la clôture des marchés boursiers. La transaction sera financée par un prêt bancaire.

Selon le communiqué publié par l'acquéreur, le conseil d'administration de Murray Goulburn a recommandé la transaction « à l'unanimité ».

L'acquisition est toutefois assujettie à l'approbation des actionnaires, des autorités réglementaires australiennes et d'un expert indépendant. La transaction devrait être conclue pour le premier semestre de 2018.

Saputo faisait partie d'une vingtaine de joueurs intéressés à acquérir le plus grand producteur laitier d'Australie.

En juin dernier, la coopérative Murray Goulburn, cotée à la bourse australienne, avait annoncé son intention de procéder à une révision stratégique de ses activités au terme d'une année financière difficile.

Pour la période de 12 mois terminée le 30 juin dernier, Murray Goulburn a généré des revenus d'environ 2,5 milliards et un bénéfice d'exploitation de quelque 78 millions.

Les produits de Murray Goulburn incluent le lait de consommation, la poudre de lait, le fromage, le beurre et les breuvages laitiers.

L'entreprise produit aussi des ingrédients et des produits nutritionnels, comme le lait maternisé, peut-on lire dans le communiqué.

Ses marques phares, distribuées mondialement, sont Devondale, Liddells et Murray Goulburn Ingredients. Murray Goulburn compte environ 2300 employés et exploite 11 usines de fabrication en Australie et en Chine.

En 2014, Saputo avait réalisé une percée sur le marché australien grâce à l'acquisition de Warrnambool Cheese and Butter, pour un peu plus de 500 millions au terme d'une lutte qui l'avait opposé à Murray Goulburn.