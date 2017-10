La consommation pétrolière au Canada atteindra un pic en 2019,  prédit l'ONE

Un texte d’Emma Hautecoeur

Cette consommation diminuera ou se stabilisera jusqu’en 2040, selon l’ampleur des politiques climatiques et des avancées technologiques en matière d’énergies renouvelables et de contrôle des émissions de gaz à effet de serre (GES).

L'ONE prévoit également que la production éolienne doublera d'ici 2040 et que la production solaire triplera au cours de la même période.

Actuellement, « le gros de la capacité éolienne se trouve en Ontario, au Québec et en Alberta, tandis que le volet solaire se concentre essentiellement en Ontario », peut-on lire dans le rapport. Selon l’ONE, l’Alberta mènerait le bal de l’augmentation de la production pétrolière et solaire d’ici 2040.

L’ONE s’appuie sur une vision modérée des prix de l’énergie, qui compte tout de même une montée des prix jusqu’à 78 $ le baril de pétrole en 2040.

L’agence gouvernementale examine trois scénarios. Le scénario de référence se base sur les politiques publiques déjà annoncées et les perspectives économiques actuelles. Les deux autres scénarios permettent d’étoffer les résultats du premier en examinant de plus près les politiques climatiques et les tendances technologiques.

Tarification du carbone, un facteur

En octobre 2016, le gouvernement Trudeau a annoncé qu’Ottawa imposerait un prix de 10 $ la tonne d’émissions de gaz à effet de serre à partir de 2018. Le prix augmentera de 10 $ par année pour atteindre 50 $ la tonne en 2022. Une révision de la taxe carbone est prévue pour 2022.

Selon le directeur politique de réglementation à l'Office national de l'énergie, Jean-Denis Charlebois, si le gouvernement fédéral révise à la hausse le prix plancher imposé aux provinces en 2022, l’impact sur la consommation par les Canadiens pourrait être plus important. « Nous voyons la consommation des produits pétroliers diminuer de 8 % d’ici 2040. Si on y ajoute des avancées technologiques importantes, cette diminution pourrait atteindre 13 % », explique-t-il.

Une économie stable, contrairement à la croyance populaire

Un point commun à ces trois scénarios ressort : il n’y aura pas d’impact négatif marqué sur l’économie canadienne. « Ce qu'on peut en déduire, c'est que l'économie canadienne peut s'adapter au fil du temps. On est capable de voir avec ce rapport-là que la croissance économique demeure relativement constante à travers les scénarios », dit, rassurant, M. Charlebois.

L'ONE prévient cependant que les politiques actuelles et les mesures prévisibles à venir en matière de lutte contre les changements climatiques sont insuffisantes pour atteindre les objectifs du Canada de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur privé devra aussi faire sa part en modifiant ses habitudes, conclut le M. Charlebois.