Une première histoire homosexuelle pour Disney Channel

L'épisode en question sera diffusé vendredi aux États-Unis, a indiqué la chaîne. Dans l'histoire, les meilleurs amis Andi (Peyton Elizabeth Lee) et Cyrus (Joshua Rush) admettent être attirés par le même garçon.

Andi Mack est une série conçue pour les adolescents et qui a été créée par Terri Minsky, l'une des scénaristes de Sex and the City. Le personnage principal Andi a 13 ans et tente de déterminer qui elle est et comment elle veut vivre sa vie.

Dans cet épisode, Andi se demande ce qu'elle ressent pour son ami Jonah. Son meilleur ami Cyrus réalise qu'il commence aussi à éprouver des sentiments pour le même Jonah. Il amorce donc un processus d'acceptation de son orientation sexuelle comme adolescent homosexuel.

« Terri Minsky, les acteurs et l'équipe de tournage ont eu à cœur que [l'épisode] soit approprié pour tous les âges et envoie un message puissant d'intégration et de respect », a commenté une porte-parole de Disney dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que Disney Channel met en scène un personnage LGBTQ dans une série. Bonne chance Charlieincluait un couple lesbien en 2014. Et la chaîne de dessins animés XD avait diffusé la premier baiser entre personnages de même sexe dans un épisode de la série Star Butterfly.

LeFou (Josh Gad) et Gaston (Luke Evans) dans « La belle et la bête » Photo : Disney

Par ailleurs, le film La belle et la bête, sorti en 2017, avait un premier personnage homosexuel : LeFou, joué par Josh Gad. D'ailleurs, cette inclusion avait fait réagir. Le film avait été interdit au moins de 16 ans en Russie et le film avait été censuré en Malaisie.

« De plus en plus de jeunes gens se déclarent ouvertement LGBTQ et Andi Mack reflète [leurs] vies et expériences », a commenté Sarah Kate Ellis, présidente du groupe de pression gay GLAAD.