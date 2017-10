Partage de la route : les policiers seront plus vigilants

Jusqu'au 2 novembre en particulier l’ensemble des services de police du Québec mettront l'accent sur le respect de la signalisation :

aux intersections;

près des zones scolaires;

près des hôpitaux et des centres de personnes âgées.

Les services policiers soulignent que les mois d’octobre, novembre et décembre sont ceux où ils enregistrent le plus de collisions impliquant un piéton.

Ces statistiques s'expliquent notamment par la diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée au changement de saison.

Les autorités rappellent aux piétons et aux cyclistes de s’assurer d’être visibles en tout temps et aux automobilistes d'être plus vigilants.

Plusieurs activités de sensibilisation auront lieu durant la soirée de l’Halloween.