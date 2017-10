L’ex-danseur étoile des Grands Ballets Canadiens Vincent Warren meurt à 79 ans

« Nous sommes profondément attristés par le départ de ce grand homme, mais je suis persuadée que son étoile continuera de nous éclairer et de nous inspirer, de la même manière qu'il a marqué plusieurs décennies de danse au Québec. C'était un artiste sensible et un érudit, extrêmement généreux. Sa passion, son humour et son accent charmant vont terriblement nous manquer », a déclaré dans un communiqué Anik Bissonnette, directrice artistique de l'École supérieure de ballet du Québec.

Né à Jacksonville aux États-Unis en 1938, Vincent Warren a commencé à danser à 11 ans après avoir vu le film Les chaussons rouges. Il a amorcé sa carrière de danseur à New York et a partagé notamment la scène avec le compositeur et chef d’orchestre Igor Stravinsky.

Ludmilla Chiriaeff, fondatrice des Grands Ballets Canadiens, l'a recruté en 1961 et l'a nommé premier danseur de la troupe quatre ans plus tard.

Vincent Warren et Ludmilla Chiriaeff Photo : Grands Ballets Canadiens

Vincent Warren a pris sa retraite de la scène en 1979. Il a continué d'évoluer dans le milieu de la danse en enseignant à l’École supérieure de ballet du Québec jusqu’en 1992. Il a aussi enseigné au Département de danse de l’Université du Québec à Montréal, à l’École de danse contemporaine de Montréal et au Département de danse contemporaine de l’Université Concordia.

Vincent Warren s’est également acharné à développer la Bibliothèque de la danse, fondée par Ludmilla Chiriaeff en 1964, qui porte son nom depuis 2010.

Il a également présidé l'Association Danse au Canada (1986-1990) et le Regroupement québécois de la danse (1987-1988), et a été membre du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal (1993-1999).

Vincent Warren Photo : Michael Slobodian

Vincent Warren a reçu de nombreux prix, dont la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth (1976), le Dance in Canada Service Award (1985), le prix Denise-Pelletier (1992), l'Ordre du Canada (2004) et l'Ordre des arts et des lettres du Québec (2017).

En 2016, la vie du danseur a fait l'objet d'un long métrage documentaire, Un homme de danse, réalisé par Marie Brodeur.