Québec prévoit recevoir jusqu’à 53 000 immigrants en 2018

En 2017, le Québec aura cependant reçu un peu plus d'immigrants que ce qui était prévu : de 50 700 à 53 900 , selon les plus récentes prévisions du gouvernement, datées d'août dernier.

Le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, David Heurtel, a souligné que ce plan tient compte de l’engagement du Québec « à participer aux efforts de solidarité internationale envers les personnes réfugiées et en situation vulnérable ».