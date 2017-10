Demain matin, Montréal m'attend en tournée au Québec en 2018

Après avoir donné plus de 40 représentations à l'occasion des FrancoFolies de Montréal, la comédie musicale culte de Michel Tremblay et François Dompierre entreprendra une tournée au Québec en commençant par Longueuil le 22 mars prochain. Par la suite, la troupe ira à Québec, Gatineau, Saguenay, Sherbrooke et Joliette, entre autres.

Campée dans les années 1970, Demain matin, Montréal m'attend raconte l'histoire de Louise Tétrault, une jeune serveuse chez St-Martin BBQ. Remplie d'espoir après avoir remporté un concours amateur de chant dans le village de Saint-Martin, elle quitte son patelin pour Montréal, croyant qu'elle commencera une extraordinaire carrière dans la grande ville.

C'est Marie-Andrée Lemieux, une jeune comédienne fraîchement diplômée de l'École nationale de théâtre, qui incarne Louise Tétrault. Elle partage la scène avec Hélène Bourgeois-Leclerc, qui interprète sa grande sœur, Lola Lee. 21 comédiens complètent la distribution dont Laurent Paquin, Benoît McGinnis, Kathleen Fortin et Marie-Andrée Lemieux.

Cette dernière, qui joue aussi dans la quotidienne District 31, est d'ailleurs absente actuellement de la série, en raison des représentations de la comédie musicale l'été dernier au moment du tournage. Cette tournée ne devrait pas entrer en compétition avec les tournages de la deuxième saison de District 31, qui devraient être terminés fin mars.

La pièce Demain matin, Montréal m’attend a été montée pour la première fois sur le site de Terre des Hommes, sur l’île Sainte-Hélène, en 1970, et mise en scène par André Brassard, sur une musique de François Dompierre. La version définitive a été présentée en 1972 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Denise Filiatrault et André Montmorency étaient de la distribution de la version originale. En 1995, Denise Filiatrault avait également mis en scène une version de cette œuvre de Michel Tremblay et François Dompierre.