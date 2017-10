Guy Ouellette se retire d'un caucus libéral stupéfait

« C'était la bonne chose à faire » dans les circonstances, a estimé le premier ministre Philippe Couillard, qui a appris l'arrestation de M. Ouellette par les médias mercredi soir, alors qu'il était en visite à Chibougamau.

M. Couillard a dit ne pas en savoir plus que les journalistes sur les raisons de l'arrestation de son député. Il ne lui a pas parlé directement depuis.

Guy Ouellette a cependant téléphoné à Mme Rotiroti mercredi soir pour l'aviser de sa décision de se retirer du caucus libéral. Celle-ci a indiqué jeudi matin qu'il semblait « ébranlé ».

Aucune accusation contre Guy Ouellette

M. Ouellette, qui est député depuis 2007, après une longue carrière à la Sûreté du Québec, a été arrêté mercredi et interrogé par l'Unité permanente anticorruption (UPAC), qui l'aurait carrément piégé, selon nos sources.

Il est considéré comme un suspect dans l'enquête sur des fuites d'informations liées à l'enquête Mâchurer de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), qui portait sur le financement du Parti libéral du Québec (PLQ).

Le député n'a encore été accusé de rien. Selon nos sources, il aurait distribué des informations confidentielles que lui auraient transmises des policiers.

En matinée mercredi, l'UPAC a exécuté deux mandats de perquisition chez deux policiers à leurs domiciles de la Rive-Sud. Ces perquisitions portaient sur la fuite de documents dans l'enquête Mâchurer.

Stupéfaction à Québec

L'affaire crée la stupeur à l'Assemblée nationale. Les parlementaires interrogés jeudi matin par les journalistes réagissaient avec la plus grande prudence, disant tous qu'ils manquaient d'information pour se prononcer.

« Faisons très attention [...], soyons prudents », a insisté le ministre de la Sécurité publique et des Affaires municipales, Martin Coiteux, assurant que le gouvernement poursuivra son travail sans se laisser distraire.